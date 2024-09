EGR apresenta projeto e obras da nova ponte da ERS-130

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) apresentou, nesta quinta-feira (12), o projeto de construção da nova ponte da ERS-130, localizada sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. A estrutura será erguida após a antiga estrutura ter sido completamente destruída em decorrência da enchente que assolou o Vale do Taquari no mês de maio.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, coordenou a visitação ao parque fabril e detalhou os trâmites da obra que ganhou um novo impulso a partir do início da fabricação das 24 vigas — cada uma compostas por 2,3 toneladas de ferro — num total de 26 toneladas que compõem as peças pré-moldadas que serão utilizadas no processo construtivo, cuja previsão de confecção é de quatro vigas por semana.

Durante a apresentação, Vanacôr explicou que as peças estão sendo produzidas no próprio parque fabril - uma área de 500 metros concebida rente à cabeceira sul da ERS-130 - para maior controle de qualidade, otimização e agilidade na construção da ponte.

Paralelamente, a Engedal se prepara para dar início aos estaqueamentos que darão sustentação aos sete pilares da nova estrutura. Os trabalhos estão previstos para o dia 20 de setembro. A execução dessa fase da obra será realizada em dois formatos distintos. Para a construção das fundações localizadas fora do fluxo de água, serão implantadas estacas do tipo cravadas.

Já nas estruturas situadas dentro do leito do rio, serão estacas do tipo raiz. Para dar ainda mais agilidade nesse processo, uma segunda empresa foi contratada para executar esse serviço. "Com a atuação conjunta de duas empresas nos estaqueamentos e a produção das peças pré-moldadas em nosso canteiro de obras, estamos trabalhando com celeridade para retomar a trafegabilidade e o desenvolvimento do Vale do Taquari até dezembro", concluiu Vanacôr.

A nova estrutura será construída com 172 metros de extensão - 51 metros maior e cinco metros acima da antiga - , além de contar com duas faixas no pavimento principal e espaço reservado à travessia de pedestres e ciclistas. O custo está estimado em R$ 14 milhões.