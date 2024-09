Ponte sobre o Rio Forqueta, em Muçum, deve ficar pronta em dezembro

A construção da nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, destruída pelas enchentes históricas, avançou para uma nova etapa - o início das fundações. Integrantes da Engedal e da empresa JG Estaqueamento ajustaram a implantação dos estaqueamentos que darão sustentação aos sete pilares da nova estrutura.

A execução dessa etapa, fundamental para assegurar a solidez da ponte, será realizada em dois formatos distintos. Para a construção das fundações localizadas fora do fluxo de água, serão implantadas estacas do tipo cravadas. Já nas estruturas situadas dentro do leito do rio, serão estacas do tipo raiz. Para dar ainda mais agilidade nesse processo, uma segunda empresa foi contratada para executar esse serviço.

Paralelamente, com o término da implantação do parque fabril - que ocupa uma área superior a 500 metros na cabeceira sul da ERS-130 - é aguardada para a próxima semana o início da fabricação das 24 vigas e dos seis vãos que compõem as peças pré-moldadas - utilizadas no trâmite construtivo. Nesta quarta-feira (4), chega um dos principais insumos necessários para o início da produção das peças - os vergalhões de aço.

A nova estrutura terá 172 metros de extensão - 22 metros maior - e cinco metros acima da antiga, além de contar com duas faixas no pavimento principal e espaço reservado à travessia de pedestres e ciclistas. O custo está estimado em R$ 14 milhões, e a conclusão dos trabalhos está prevista para dezembro. A obra está sendo financiada com recursos próprios, provenientes da praça de pedágio da EGR.

Após a queda da ponte, a autarquia mobilizou publicou o edital e assinou a ordem de início, realizando os levantamentos topográficos, coleta de amostras de solo, perfil geológico e hidrológico. Com essas informações, a EGR e a Engedal definiram o projeto, iniciou a montagem do parque fabril e a contratação de empresas para dar o suporte necessário à construção da ponte.