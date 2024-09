As propostas dos candidatos à prefeitura de Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul município com 60% da área urbana arrasada nas enchentes de maio, apresentam as propostas sobre o que pretendem fazer para reerguer a cidade a partir do próximo pleito. Concorrem ao cargo Dingola (PP), Professor Demétrios (PL), Rudimar Muller (PT) e Bira do Povo (Podemos). Para eles, foram feitos os mesmos questionamentos. As informações aqui postas foram enviadas pelas assessorias de imprensa. Na segunda reportagem da série com os candidatos das cidades do Vale do Taquari, os concorrentes à prefeitura de, apresentam as propostas sobre o que pretendem fazer para reerguer a cidade a partir do próximo pleito. Concorrem ao cargo Dingola (PP), Professor Demétrios (PL), Rudimar Muller (PT) e Bira do Povo (Podemos). Para eles, foram feitos os mesmos questionamentos. As informações aqui postas foram enviadas pelas assessorias de imprensa.

Bira do Povo (Podemos)

Candidato a prefeito por Cruzeiro do Sul, Bira do Povo (Podemos) ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

Criação de um plano de ação rápido, com equipe devidamente treinada, para tornar eficaz a retirada das famílias antecipadamente com segurança, visando a redução de perdas.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar o impacto de desastres climáticos futuros?

Inicialmente, junto com o governo federal e estadual, realizar a dragagem do rio Taquari, juntamente com limpeza de afluentes. Fazer um estudo sobre a possível extinção da Barragem Eclusa.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Utilizar medidas que atraiam novas empresas e investidores, incentivar os negócios já existentes para assim gerar novos empregos e fazer a economia circular no município. Também queremos a criação de cursos profissionalizantes para termos uma mão de obra qualificada.

Dingola (PP)

Candidato a prefeito por Cruzeiro do Sul, Dingola (PP) ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

Readequar o Plano de Contingência da Defesa Civil. Estruturar o órgão na região, dentro de um eixo de três pilares: prevenção (capacitar funcionários públicos e cidadãos da sociedade civil e diagnosticar a intensidade da inundação no momento); enfrentamento (direcionar as equipes para atender a população com informações e medidas claras, tendo um mapeamento de quais famílias a serem removidas e local onde serão acolhidas) e reconstrução (máquinas e caminhões para dar suporte no momento das cheias, bem como, posteriormente, para limpeza e retomada dos bairros).

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar o impacto de desastres climáticos futuros?

Levar ao conhecimento dos órgãos responsáveis pela barragem do rio Taquari informações para que seja feita a abertura das comportas, com antecedência de 48 horas. Com essa medida, poderíamos diminuir o nível do rio consideravelmente, além de aumentar o tempo hábil de remoção das famílias.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Fazer uma administração próxima da população e empresas, com diálogo e transparência. Cruzeiro do Sul possui um enorme potencial. Daremos incentivos para quem aqui está e para atrair novas empresas será nossa prioridade. Com a participação de todos e um trabalho honesto, teremos a segurança necessária para que todos venham investir, bem como prosperar juntamente com o município.

Professor Demétrios (PL)

Candidato a prefeito por Cruzeiro do Sul, Professor Demétrios (PL) ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

Os 60 anos de Cruzeiro do Sul foram destruídos em dois, três dias, e isso dói muito. Temos que, primeiramente, pensar em salvar vidas, e para isso precisamos providenciar um local seguro para todos, fora das áreas de risco. Isso feito, a prevenção é o caminho a ser tomado, e para isso ter uma defesa civil forte e eficiente será primordial. Um trabalho entre Defesa Civil, poder público e meios de comunicação locais para conscientização também será fundamental. Estruturação da Defesa Civil, com veículos e equipamentos para atender a população antes e depois das enchentes. Treinamento e preparação para a população que pode ser atingida ou ficar ilhada. Sistemas de alertas, até mesmo com sirenes. Reestruturação do Plano de Contingência e, feito isso, divulgar o plano. Essas são algumas metas do nosso governo.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar o impacto de desastres climáticos futuros?

Temos, sim, que falar de conscientização. Todos nós somos responsáveis pela conscientização, que nos leva a prevenção, atos que evitam ou minimizam alguns e impactos negativos futuros. Divulgação do novo Plano de Contingência nas escolas e comunidades. Campanhas de conscientização para todos os munícipes tratando da importância do tema desastres climáticos. Preservação das matas ciliares e estudo de qual a melhor vegetação para plantio nas áreas afetadas hoje. Vendavais acontecem com frequência em nosso município, e ter uma Defesa Civil forte e estruturada é de fundamental importância conscientizar a população que ainda estiver em área de risco deve buscar um local seguro. Criaremos um sistema eficaz de coleta do lixo, uma vez que o mesmo é responsável por muitos danos, muitos alagamentos.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Elevar a autoestima população é fundamental por isso renovar é preciso. Cruzeiro do Sul pode mais. Temos um plano de desenvolvimento de 20 anos. Criar um anel viário interligando a ERS-130 e a ERS-453 possibilitará um desenvolvimento mais rápido em seu entorno, uma vez que teremos a ligação das áreas em que estarão as famílias realocadas em novos loteamentos. Queremos um novo distrito industrial, com 24 hectares, onde empresas atingidas pelas cheias e novas empresas serão instaladas gerando um incremento para nossa economia. Campanhas de incentivo ao comércio local durante todo ano, fazendo parceria com todas as entidades comerciais do município. Combater os ambulantes de fora do município, que prejudicam o comércio local são apenas algumas realizações que colocaremos em prática.

Candidato a prefeito por Cruzeiro do Sul, Rudimar Muller (PT) ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

Já temos estudos que indicam que, aproximadamente, 70% dos salvamentos nessas ocasiões acontecem de civil para civil. Assim, nossa primeira medida será elaborar e executar o Plano Municipal de Ação Climática e a revisão do Plano de Contingência que existe no município, promovendo uma ampla divulgação e o debate deste plano com as comunidades, para que a população tenha conhecimento e possa estar preparada. Hoje, já existe em Cruzeiro do Sul uma Associação de Bombeiros Voluntários, que será preparada para trabalhar e treinar as comunidades e, junto do Poder Público, estar presente em qualquer situação de emergência.



Também trabalharemos na estruturação e capacitação da Defesa Civil do município, com monitoramento e ampla divulgação do comportamento das águas e dos morros, assegurando a segurança das pessoas.

Ainda, manteremos e ampliaremos a parceria com a Univates para atualização do Plano Diretor Municipal, verificando a melhor forma de adequação e utilização das áreas destruídas pelas cheias.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar o impacto de desastres climáticos futuros?

Para amenizar o impacto de desastres climáticos futuros, vamos trabalhar sobre todas as questões abordadas na pergunta acima, além de fortalecer as estruturas de monitoramento e fiscalização ambiental, com foco especial na proteção do rio Taquari. Estruturar o município para que, através de convênios, possam ser recepcionados e bem aplicados todos os recursos vindos do governo estadual e federal.

Trabalhar na implementação e estruturação de sistemas eficientes para o monitoramento dos rios (por meio de radares meteorológicos, sirenes, etc). Ainda, elaborar e atualizar estudos contínuos para contenção de cheias, bem como avaliações ambientais nas áreas sujeitas a alagamentos.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

A retomada da confiança da população e das empresas na cidade passa pela criação de políticas específicas para atrair e fomentar negócios, empreendedorismo e a economia criativa.

Nossas propostas, neste sentido, são muitas. Dentre elas, ressaltamos o incentivo à indústria e comércio, com premiações, oferta de cursos profissionalizantes para qualificação e capacitação de trabalhadores, estreitamento do relacionamento com o sistema S. Além disso, criaremos um protocolo no setor de aprovação de projetos, para a rápida avaliação de empreendimentos geradores de empregos.