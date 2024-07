Reunião em Cruzeiro do Sul busca entender demandas de moradores

O promotor de Justiça Sérgio Diefenbach, designado para atuar nas questões relacionadas aos impactos dos desastres climáticos no Vale do Taquari, promoveu duas audiências públicas em diferente locais no município de Cruzeiro do Sul. Na cidade se encontram muitas famílias que foram atingidas pelas enchentes e estão sem casas e sem condições de retornar aos locais que moravam.

Nas audiências, foram ouvidas as demandas dos presentes e esclarecidas dúvidas. "O resultado foi muito positivo porque todas as interferências que terão que ser feitas precisam ter a escuta das próprias comunidades. Quando o processo decisório é compreendido e legitimado pela própria comunidade, há mais chances de ser aceito e melhor executado. Essas audiências públicas são muito estratégicas, importantes e reforçam uma gestão democrática de questões coletivas", destacou o promotor, que pretende realizar outros encontros neste formato. Mais de 150 pessoas participaram de cada um dos encontros na cidade do Vale do Taquari.