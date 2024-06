Movimento busca recursos para a reconstrução de Cruzeiro do Sul

Entre os bairros mais atingidos estão Passo de Estrela e Glucostark O município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, foi um dos mais atingidos pela tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, no mês de maio.. Conforme informações da Defesa Civil do município, 800 casas na zona urbana e 250 casas na zona rural foram totalmente destruídas, deixando mais de duas mil pessoas sem um lar.

Pensando em buscar alternativas e soluções para ajudar as famílias a construírem seus novos lares e suas vidas em local seguro e não alagável na cidade, foi criado o movimento Reconstruir Cruzeiro do Sul. Um movimento sem fins lucrativos, sem interesses políticos, criado por empresários de indústrias locais, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul (ACICS) e o Rotary Club Lajeado.

Uma das primeiras iniciativas do grupo foi a criação do Rotary Club de Cruzeiro do Sul, para que a cidade conte com o apoio contínuo de uma associação civil forte e se tenha um órgão oficial de recebimento de repasses financeiros que serão revertidos em vouchers de crédito de compra em materiais de construção no comércio local.

Além de ajudas em dinheiro por meio do Pix (chave: (chave: [email protected] ), o movimento está recebendo doações de materiais de construção e alocando em um pavilhão destinado exclusivamente para isso. As famílias cujas casas foram afetadas pela enchente e já disponibilizam um terreno em cota segura na cidade podem preencher um formulário disponibilizado online pelo movimento. O formulário pode ser encontrado nas redes sociais do movimento para ser preenchido (@reconstruircruzeirodosulrs)