Volume de lixo produzido no Vale do Rio Pardo aumenta 52% em seis anos

Plano Estratégico Regional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos financiamento do governo federal, a perspectiva de investimento de R$ 35 milhões, para um programa de educação ambiental, coleta seletiva, gestão de resíduos sólidos, e destinação final. O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) apresentou aos prefeitos da região, durante a última assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), a atualização do cronograma físico financeiro do. No documento, que foi inscrito junto aos projetos do PAC Seleções, com, para um programa de educação ambiental, coleta seletiva, gestão de resíduos sólidos, e destinação final.

Segundo o presidente do Cisvale, Gilson Becker, por conta da oferta do governo federal em liberar R$ 600 milhões para a adesão de projetos voltados ao meio ambiente, por meio do programa PAC Seleções, o consórcio entendeu que seria importante atualizar os dados do Plano de Resíduos Sólidos, elaborado em 2019, para encaixar nesta linha de recursos destinados aos municípios. A diretora executiva do Cisvale Léa Vargas revela que, em 2019, o volume de resíduos sólidos produzido mensalmente pelos 17 municípios consorciados era de 4 mil toneladas mês. No entanto, com a atualização das informações, o volume subiu para 6.102 toneladas a cada 30 dias - um aumento de 52,5% - resultando em um quantitativo médio, diário, de 203,4 toneladas em toda a região do Vale do Rio Pardo.

"Com isso entendemos a necessidade de atualização do cronograma físico financeiro de todo o projeto, mantendo assim as metas previstas no plano estratégico regional (educação ambiental, coleta seletiva, gestão de resíduos sólidos, e destinação final). Estas estratégias estão dentro do projeto que inscrevemos, sendo o Cisvale, elegível como consórcio público para participar do PAC Seleções", destaca a diretora.

O consórcio aguarda agora a aprovação do projeto inscrito no programa federal para dar andamento à proposta. O resultado é esperado para os próximos 60 dias. "Assim que aprovado, voltaremos a discutir o tema, que é uma necessidade da nossa região e uma ação que o Cisvale tem como meta, dentro do nosso Planejamento Estratégico pra o desenvolvimento sustentável do Vale do Rio Pardo", complementa o presidente da entidade, Gilson Becker.