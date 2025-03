Cisvale fará projeto para triagem e transbordo de resíduos sólidos

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) irá inscrever a região no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções 2025, lançado pelo governo federal com o objetivo de estender recursos na ordem de R$ 22,6 bilhões para projetos de reconstrução, adaptação e resiliência climática. O objetivo, elencando pela Câmara Setorial de Meio Ambiente do Consórcio é dispor de um ou dois centros regionais para triagem e transbordo de resíduos sólidos para destinação final em Minas do Leão.

Conforme o presidente do Cisvale, Gilson Becker, o ideal seria que cada um dos 17 municípios consorciados tivesse um local adequado para a realização da triagem e transbordo de resíduos. "No entanto, entendemos que isso também não é viável, pois para que os projetos possam ser contemplados por estes financiamentos do PAC, temos que ter a área de terra indicada para a instalação", ressalta.

Becker também se refere ao valor destinado aos projetos desta área. Dos mais de R$ 22 bilhões, cerca de R$ 600 mil podem ser captados com esta finalidade. "Neste sentido, sempre é mais importante pensarmos em projetos regionais, que podem envolver também as parcerias público-privadas, chamadas de PPPs, uma vez que há um interesse da iniciativa privada nesta área" salienta o presidente.

De acordo com a diretora executiva do Cisvale, Léa Vargas, vendo a importância do tema, desde 2013 o Consórcio trata do assunto resíduos sólidos. A inscrição do projeto precisa ocorrer até o dia 31 de março, no sistema do PAC Seleções. Até o momento, o governo federal não sinalizou com a possibilidade de prorrogação de prazos. Após a inscrição, a análise das propostas tende a ocorrer em até 30 dias, tempo em que a região precisa finalizar a formatação do projeto.