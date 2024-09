Festival da Galinha Recheada movimenta interior de Santa Cruz do Sul

A localidade de Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul, celebra no domingo (1) a tradição dos antepassados imigrantes alemães em forma de gastronomia. O prato típico da galinha recheada será a atração principal do Festival Nacional da Galinha Recheada, que chega em 2024, na oitava edição, num evento cheio de outros temperos que vão além da cozinha: remobilização, recuperação, resiliência e reestruturação comunitária.



A localidade foi uma das grandes atingidas em Santa Cruz do Sul por conta do desastre climático, a enchente de maio. Várias famílias foram atingidas e a comunidade se mobilizou em torno do clube para servir como abrigo. O festival vem, agora, como forma de mostrar a força de celebrar o momento pós-desastre, independente se os sinais ainda forem visíveis ao longo do trajeto.

Um dos pontos altos será o almoço, a partir das 11h, com bufê do Restaurante Thomas, além da tradicional galinha recheada. Uma galinha custa R$ 65,00 e serve para quatro pessoas. O custo adicional será do bufê, no valor de R$ 30,00, que dá direito ao Show de Bandas.



Quem quiser levar o prato para casa, terá esta opção no mesmo dia do Festival, em 1º de setembro. Serão dois pontos de retirada: em Santa Cruz, na Padaria Panisul (na rua 28 de setembro) e em Rio Pardinho, no campo de futebol. Para isso precisará adquirir seu cartão de forma antecipada e indicar onde vai fazer a retirada entre 9h30 e 12h30.