Área verde dará desconto no IPTU em Santa Cruz do Sul

O Salão Nobre do Palacinho foi palco de um encontro que marca um novo capítulo na história socioambiental de Santa Cruz do Sul. Em uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Gestão Socioambiental, foi aprovada a proposição que prevê a redução gradual do IPTU para proprietários de áreas dentro da poligonal do Cinturão Verde.

Essa iniciativa, a ser implementada a partir de 2026, reconhece o papel fundamental desses proprietários na preservação das áreas de vegetação nativa. A proposta, apresentada pela Secretaria de Fazenda, prevê descontos no IPTU que variam de acordo com a cobertura de vegetação nativa preservada nas propriedades. O desconto é proporcional ao tamanho da área verde, podendo chegar a 70% do tributo a quem tiver 70% do terreno com cobertura verde na região.

Essa medida reflete um esforço do "Movimento Cinturão Verde", que busca integrar a proteção ambiental com o desenvolvimento urbano sustentável, utilizando instrumentos como Pagamento por Serviços Ambientais, a criação de uma Fundação Socioambiental e a inclusão no Geoparque Vale do Rio Pardo. O coordenador do movimento, Wenzel, destacou a aprovação da proposta como um marco histórico e um sinal de um novo tempo de corresponsabilidade socioambiental.

Durante o encontro, foram discutidos temas cruciais para o futuro da cidade, como a inclusão de um representante dos proprietários de terras no conselho e a importância do valor hidrológico do Cinturão Verde, que será tema da próxima reunião. O próximo encontro do Conselho, agendado para 11 de setembro, abordará a temática "Valor Hidrológico do Cinturão Verde".