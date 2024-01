Pacto quer proteger o Cinturão Verde, em Santa Cruz do Sul

Um pacto, envolvendo o poder público, entidades de classe, o meio acadêmico, associações de bairro e a sociedade em geral foi selado para a defesa da causa ambiental em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A prefeita Helena Hermany lançou o Movimento pelo Cinturão Verde - no contexto de uma cidade socioambiental, sacramentado com a assinatura do decreto para a criação do Conselho Municipal de Gestão do Cinturão Verde.

A iniciativa busca mobilizar e organizar a sociedade para, coletivamente, planejar e executar estratégias para a preservação do corredor ecológico que circunda o município. Conforme a prefeita, a participação de cada um é importante para que se alcancem melhores resultados na preservação do planeta. Ela conclamou a sociedade santa-cruzense a se engajar na causa. "Este é o marco divisor para fazermos nascer um futuro melhor. A preservação do Cinturão Verde significa um compromisso com a vida dos nossos filhos, netos e das futuras gerações," concluiu.

O Cinturão verde compreende uma área com 463 hectares que compreende áreas com mais de 300 espécies vegetais, mais de 260 espécies de animais e tem uma importância significativa no controle de alagamentos, regulação do clima e redução de ruídos. Desde a década de 1990 foi percebido por ambientalistas um processo urbanização nos arredores do Corredor, o que chamou a atenção das autoridades para um maior cuidado com o "pulmão" de Santa Cruz do Sul.

O geólogo ambientalista José Alberto Wenzel destacou que se trata de uma proposta fluída, que quer congregar toda a sociedade em torno da defesa do cinturão. "Por isso que é um movimento. Não tem ninguém que vá parar esse processo, andaremos juntos. Não é uma mobilização de meia dúzia de iluminados, mas um movimento da comunidade santa-cruzense", afirmou.

O geólogo discorreu a respeito das 10 propostas sobre as quais o movimento se debruçará, que incluem itens como planejamento, sistematização e a transversalidade das iniciativas, e as ações que serão desenvolvidas dentro de cada uma delas, com os respectivos resultados esperados. Para Wenzel, a adesão dos proprietários de áreas dentro do Cinturão Verde será fundamental para o êxito do movimento. A proposta prevê a valorização daqueles que buscam preservar o corredor ecológico, e avaliará a viabilidade de concessão de benefícios tributários, incentivos e implementação de parcerias público-privadas.

Para o ambientalista, é urgente que a comunidade atue em defesa de sua área verde. "O cinturão não é uma simples área ao lado de Santa Cruz do Sul. Nós somos o cinturão, o que acontecer com ele vai acontecer conosco", alertou.