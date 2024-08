Famílias de Encantado recebem casas temporárias

Um alento para 30 famílias que estavam em abrigos públicos, após as enchentes de maio no município de Encantado, no Vale do Taquari, chegou esta semana. Das mãos do governador Eduardo Leite e do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, elas receberam as chaves das primeiras moradias temporárias instaladas pelo governo do Estado.

As casas vão possibilitar a desativação de três abrigos públicos no município. Por essa iniciativa, operacionalizada pela secretaria, será viabilizado um total de 500 unidades habitacionais provisórias, em um investimento de R$ 66,7 milhões do Tesouro do Estado.

No ato de entrega, realizado no bairro São José, o governador entregou as chaves da primeira casa ao casal Maiara Schumann e Fernando Weyrich, com seus filhos Bernardo e Tamara. O ato marcou ainda a abertura da Semana Estadual da Habitação, em razão do Dia Nacional da Habitação, comemorado em 21 de agosto. No local, alunos do Centro Municipal de Educação de Encantado entregaram desenhos que produziram para homenagear as famílias contempladas. Cada uma recebeu um quadro com um dos desenhos como presente de decoração para o novo lar.

As unidades habitacionais temporárias foram instaladas em dois terrenos: um com cinco módulos, no bairro Palmas; e outro com 25, no bairro São José. Esse método de construção temporária foi pensado pela característica da transportabilidade, ou seja, as casas já chegam prontas da fábrica ao local de instalação, que requer apenas a colocação de algumas sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) e a execução de conexões da rede de água, esgoto e energia elétrica.