Primeiras casas provisórias começam a ser instaladas em Estrela

casas provisórias que começaram a ser montadas As unidades serão destinadas inicialmente às famílias que perderam tudo na enchente e que ainda estão alojadas em abrigos municipais. A medida visa justamente dar maior conforto e dignidade social ao longo do processo de construção das novas casas definitivas, já que estas famílias não poderão voltar para seus antigos lares, localizados em áreas alagáveis. As primeiras 31 famílias que serão completadas comnesta quarta-feira (14), em Estrela, no bairro Imigrantes, acompanharam a chegada dos módulos na cidade.

As estruturas de sustentação das primeiras unidades começaram a ser montadas em área próxima ao salão comunitário São José Operário, ponto que foi um dos abrigos utilizados durante o pós-enchente, no Bairro Imigrantes. Nesta quarta chegaram as primeiras 10 unidades. Serão mais 21 neste primeiro momento.

As unidades foram projetadas para abrigar famílias menores, mas já com estrutura suficiente para dar ânimo ao recomeço. Cada módulo, com 27 metros quadrados, é composto por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro e já contará com itens essenciais para estes espaços e a rotina, como pia, vaso, tanque e outros.

Por dispensar construção no local, os módulos são ambientalmente favoráveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam uma economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais. A empresa Visia Construção Modular, , trouxe o método da Europa e já entregou 8 mil desses módulos em todo o país. Prazo estimado para entrega de todas as unidades é de 15 a 30 dias,

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Estrela, Renata Cherini, mesmo que não sejam definitivas, as casas serão um importante avanço social, já que também são um alento emocional enquanto os outros projetos desenvolvidos sejam concluídos, já que estes demandam de mais tempo por diversos entraves burocráticos e de construção.