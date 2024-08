Estrela recebe as primeiras casas provisórias nesta semana

A cidade de Estrela inicia, nesta segunda-feira (12), a instalação de moradias provisórias em um novo loteamento. As primeiras 31 casas, em parceria com o governo do Estado, começarão a ser erguidas em terreno no bairro Imigrantes na terça-feira (13). Serão, ainda, outras três frentes de ação já acertadas e que pretendem entregar mais de 1 mil moradias permanentes nos próximos meses.

As residências visam, num primeiro momento, dar uma solução paliativa enquanto as casas definitivas são construídas, mas acima de tudo desde já ofertando mais conforto e amparo emocional, ainda mais que serão destinadas às famílias que ainda estão em abrigos municipais por conta de enchente de maio. As unidades temporárias divididas entre uma área próxima ao salão comunitário São José Operário, ponto que foi um dos abrigos em maio.

Cada módulo, com 27 metros quadrados, é composto por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro e já contará com itens essenciais para estes espaços e a rotina, como pia, vaso, tanque e outros. Por dispensar construção no local, os módulos são ambientalmente favoráveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam uma economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais. O prazo estimado para entrega de todas as unidades é de 15 a 30 dias, dependendo das condições climáticas.

Entre estes projetos, três já estão acertados. Serão 28 novos lares em área rural, e voltado a este público, que também foi fortemente atingido. Serão utilizadas áreas do Distrito da Delfina, através de uma parceria público-privada. Ainda, 40 casas em um loteamento no bairro Boa União, cujo terreno já recebe terraplanagem e outros processos necessários para receber as estruturas.

E naquele que será o maior projeto, a construção de outras 916 moradias, este em formato de apartamentos, que serão construídos no Loteamento Nova Morada. Somente com estes projetos, Estrela somará 1.015 novos lares fora de cotas de inundação.