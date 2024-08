Ligação entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis recebe melhorias

construção de uma ponte provisório na BR-116 Enquanto ocorrem as obras para a, a prefeitura de Caxias do Sul concluiu, na sexta-feira (16), uma série de reparos na ponte que conecta os municípios de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, em Santa Lúcia do Piaí. O desassoreamento de um trecho do Rio Caí também foi concluído.

Outras melhorias na Estrada Municipal Arcido Giácomo Dall'Agnol, em um trecho de serra com extensão aproximada de 3 km, estão em andamento. No Rio Caí, que marca a divisa entre os dois municípios, foram realizadas ações para remover árvores arrastadas pelas águas, além de uma grande quantidade de material orgânico e pedras que se acumularam no leito do rio. O acúmulo desviava o curso natural do rio, comprometendo as cabeceiras da ponte.

Com a conclusão dos trabalhos de desassoreamento, o fluxo do rio foi restabelecido e as cabeceiras da ponte foram reforçadas para prevenir futuros danos causados pela força das águas. Já na estrada, equipes realizam correções em trechos da via localizados na parte de serra. As fortes chuvas que atingiram a região exigindo reparos e fortalecimento da estrutura.