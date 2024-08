São Leopoldo chega a 12 quilômetros de ciclovias instaladas

A Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos de São Leopoldo está revitalizando e implantando novos trechos de ciclovia em São Leopoldo, para proporcionar mais segurança aos ciclistas e diversidade na mobilidade urbana da cidade. No fim de semana, foi liberado, na avenida Feitoria, uma ciclofaixa, que vai da esquina com a rua João Carlos Loureiro de Araújo até a divisa de São Leopoldo com Novo Hamburgo.

O novo trecho da ciclovia foi uma solicitação da associação de ciclistas e pela comunidade do bairro e desde o ano passado, 2023, a Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos de São Leopoldo se reuniu com a comunidade e empresários para definir os traçados da ciclovia e ações referentes a mudanças na via.

Segundo o prefeito, Ary Vanazzi, a busca de recursos do governo Federal somados com investimentos do município, foi possível viabilizar o projeto de mobilidade que inclui novos trechos de ciclovias em diferentes pontos do município.

A nova ciclovia da avenida Feitoria faz parte de um conjunto de ações realizadas no local devido à grande circulação e crescimento da região. Antes da instalação dos tachões e pinturas de marcações da ciclovia, houveram melhorias no pavimento e nas sinalizações viárias.

"Atualmente, contando com esse novo trecho, temos em torno de 12 quilômetros de extensão de ciclovias em São Leopoldo. Estamos também nos programando para iniciar uma nova implantação de ciclovia na Avenida Mauá, no sentido Norte e pretendemos revitalizar o trecho do sentido Sul. O objetivo é trazer segurança ao trânsito e termos espaços demarcados para ciclistas", explica o secretário da pasta, Sandro Lima.

"Estamos atendendo uma demanda antiga dos moradores aqui da grande Feitoria, principalmente daqueles que utilizam a bicicleta como seu principal meio de locomoção. Agora estamos efetivamente construindo um grande projeto para mudar a concepção de trânsito e mobilidade urbana da nossa cidade", disse o prefeito da cidade do Vale do Sinos.