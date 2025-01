Canoas pode ter serviço de patinetes elétricos em 2025

A possibilidade de Canoas contar com um serviço privado de compartilhamento de patinetes em trecho da cidade entrou em discussão na manhã desta quarta-feira (8). Em reunião nas dependências da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o representante da empresa Whoosh, Gustavo Sana, apresentou detalhes desta alternativa de deslocamento prática e sustentável cada vez mais presentes em grandes cidades do País.

Detalhes a respeito de condições para viabilização das operações em determinados pontos do município, valores estimados por minuto rodado e alternativas de estações físicas entraram na pauta do primeiro encontro relacionado ao tema. "Considero uma opção de mobilidade muito importante para a cidade e o que estiver ao nosso alcance para possibilitar a chegada desse serviço moderno de compartilhamento será feito. É um projeto interessante, uma vez que os patinetes também são usados em momentos de lazer", destacou o secretário, Thiago Moyses. Não haverá necessidade de qualquer tipo de subsídio financeiro por parte da Prefeitura para fomentar o serviço.

O titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Canoas, Pinheiro Neto, também participou do encontro. "Sabemos que a utilização dos patinetes, além de ser um meio de locomoção bastante usado em dias uteis, também é uma opção de lazer à disposição dos visitantes de centros e parques aos finais de semana. Estamos cogitando, inclusive uma atividade futura para a população conhecer, andar e se familiarizar com os equipamentos", disse. Uma outra reunião está prevista para próxima semana a fim de discutir os próximos passos do estudo de viabilização do serviço.