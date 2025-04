Transporte público de Estrela passa a ser gerido por nova empresa

A empresa Transportes Piraí Ltda assumiu oficialmente os serviços de transporte público de Estrela, no Vale do Taquari, ocupando o lugar da Trevossul, que não demonstrou mais interesse em seguir atuando na cidade. A mudança foi formalizada após a aquisição da antiga operadora pela nova empresa, que agora passa a ser responsável pelo sistema de transporte coletivo urbano. A adequação dos serviços gerará uma economia anual aos cofres públicos de R$ 400 mil.

Durante reunião recente do Conselho Municipal de Trânsito, a Transportes Piraí apresentou uma planilha de reajuste tarifário, solicitando a elevação da tarifa urbana de R$ 5,70 para R$ 9,11, justificando o aumento no número de linhas, o custo do diesel e a necessidade de manter o pagamento da folha de funcionários. No entanto, o Poder Executivo não acatou a proposta integralmente e autorizou um reajuste parcial de R$ 1,00, passando o valor da passagem para R$ 6,70, mesmo reajuste do ano anterior

Com a nova gestão, a expectativa é de melhorias no serviço. A prefeitura de Estrela já definiu algumas exigências, como a ampliação do número de linhas, horários e bairros atendidos, o que inclui praticamente todas as comunidades urbanas. Segundo a empresa, um novo cronograma de linhas está sendo organizado e será divulgado em breve.

Entre os benefícios à comunidade, o município exigiu a gratuidade de 100% de transporte para todos os alunos do ensino médio. Antes, eram beneficiados os que residiam em um raio de dois quilômetros da escola. Os alunos da rede municipal, que já contavam com o benefício, continuam sendo atendidos normalmente com ônibus exclusivos. O interior terá um novo olhar a partir de agora já que não contava com transporte urbano, além da ampliação para bairros que não eram contemplados.