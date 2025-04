Parobé completa três anos com tarifa zero nos ônibus

o programa Tarifa Zero A iniciativa visa incentivar a população a utilizar os transportes coletivos diariamente. Implementado em março de 2022,, uma iniciativa que oferta transporte público gratuito à população, completou três anos de execução no município de Parobé, no Vale do Paranhana. Durante este período, o programa impactou tanto na economia, quanto na mobilidade urbana.

De acordo com dados da prefeitura, desde sua implementação, a média diária de usuários quintuplicou, passando de 200 para 1.000 passageiros. O projeto foi feito pela gestão passada, mas o atual prefeito, Gilberto Gomes garante a permanência do subsídio nos próximos quatro anos. "Como a gente paga por quilômetro rodado, eu poderia baixar ainda mais o custo dele e ofertar um transporte também de qualidade. Hoje, todos os ônibus são zero quilômetros, foram comprados no ano passado", afirma. O prefeito afirma que pretende ainda implementar um ônibus elétrico na frota, que atualmente é composta por três veículos.

Baseado na gratuidade do transporte público do município de Vargem Grande Paulista, em São Paulo, a prefeitura de Parobé aplicou um cálculo por quilômetro rodado, e concluiu-se que, durante o mês, a quilometragem feita equivale ao valor de R$ 100 mil. Dessa forma, o município conseguiu subsidiar todo o valor necessário para transporte gratuito através da arrecadação de 50% do IPVA, que representa cerca de R$ 8 milhões por ano aos cofres da prefeitura.

Estima-se que, anteriormente, aproximadamente 17% do salário mínimo de um trabalhador (considerando o valor atual, de R$ 1.518,00, cerca de R$ 258,00) era destinado à tarifa do transporte público. Gomes explica que o programa incentivou a mobilidade urbana, com maior circulação de pessoas, e o valor economizado ajudou a movimentar o comércio e o turismo na região. "Muitos deixaram de usar até o próprio carro para ir em direção ao Centro da cidade. E esse valor tem um poder a mais de aquisição para consumir no comércio local, para consumir numa lanchonete, num restaurante. Então, indiretamente, o valor que era desembolsado na passagem de ônibus acaba retornando para os cofres da prefeitura", diz.

O Tarifa Zero também gerou impactos ao meio ambiente, já que um ônibus é menos poluente que carros e motos, pois substitui até 40 veículos nas ruas. Além disso, são responsáveis por apenas 0,8% da emissão de gases de efeito estufa no Brasil, conforme dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Os três veículos que compõem a frota do transporte público de Parobé utilizados possuem acessibilidade e ar-condicionado. A partir de janeiro deste ano, houve a ampliação dos itinerários em 10% para atender tanto as zonas urbanas, quanto as rurais. A ampliação de linhas será feita somente se houver uma extensão maior para o interior do município, ou conforme demanda da comunidade.