A partir do Plano de Mobilidade Urbana, prefeitura de Santa Rosa inicia implementação de mudanças nas ruas

Nesta segunda-feira (03), foi apresentada a primeira etapa de implantação do Plano de Mobilidade Urbana de Santa Rosa. Nele, constam significativas alterações em regiões de grande movimentação na cidade. O projeto está em fase de licitação. O investimento, para todas as obras de alterações, é de cerca de R$ 12 milhões. As mudanças devem começar em 90 dias.

A avenida Rio Branco passará a ser mão única, só descendo da Feira (Mercado Público) até a rótula da Colombo. Já a avenida Expedicionário Weber também terá dois trechos que serão mão única, mantendo as quatropistas da avenida no sentido indo do centro para o bairro. Para quem for voltar para centro, a via única será na rua Cruzeiro do Sul, seguindo até o quartel da cidade.

O prefeito Anderson Mantei, destacou que todas essas modificações visam melhorar a mobilidade e também o desenvolvimento contínuo da cidade, "Todas as mudanças são baseadas em um estudo de dois anos, de engenheiros especialistas na área de trânsito. Vamos melhorar nossa mobilidade, e com certeza, vamos estar com uma infraestrutura adequada para todo o processo de pleno desenvolvimento e crescimento que estamos passando".

O Plano de Mobilidade foi elaborado em 2023, em parceria com a Fundatec. A partir disso, foram estabelecidas as diretrizes gerais de mobilidade e os pontos críticos que necessitam de intervenção. O documento virou decreto. Agora, a Prefeitura deve seguir as indicações estabelecidas por uma empresa técnica em Engenharia de Trânsito.

Em 2024, a Fundatec foi contratada para elaboração dos projetos técnicos de implantação de parte do plano. A obra dessa etapa deve durar 12 meses, conforme cronograma