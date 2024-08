São Leopoldo inclui regularização de área em programa federal

Em meio às ações de reconstrução da cidade, uma boa notícia para os moradores da região Nordeste de São Leopoldo. O projeto de macrodrenagem, urbanização e regularização fundiária da Steigleder foi selecionado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na modalidade Periferia Viva-Urbanização de Favelas e já está nos últimos trâmites para a assinatura do contrato que iniciará a execução do projeto.

Com um investimento de mais de R$ 149 milhões, o PAC Steigleder será dividido em cinco fases contendo toda a realização técnica do projeto, construção das obras da vala de drenagem e casa de bombas, reassentamento das famílias em áreas de alagamento, urbanização e regularização fundiária da área, além de aportes para realização de projetos sociais com os moradores da comunidade para enfrentamento da vulnerabilidade espacial e social.

O secretário municipal de Habitação, Álvaro Pedrotti, contou o esforço de toda e equipe na elaboração do projeto e da importância que ele terá na vida dos moradores. "Esta visita presencial no local é extremamente importante, nada como ver o projeto, sentir a necessidade e conhecer a comunidade. Estamos nos últimos trâmites para assinar o contrato e muito em breve já vamos iniciar a execução dele", frisou Pedrotti.