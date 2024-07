Esteio lança iniciativa voltada para a formação de novos atletas

Um projeto para ajudar na formação de atletas de alto rendimento foi lançado em Esteio. O Gurizada Olímpica visa trabalhar talentos do município com o objetivo de transformá-los em atletas profissionais no âmbito olímpico, paralímpico e, também, como ferramenta de formação cidadã.

As vagas no programa serão estabelecidas de acordo com as modalidades e obedecerão critérios de renda familiar e ordem de inscrição. Os treinamentos acontecerão em seis pontos de Esteio e dois de Canoas que têm os equipamentos necessários para a prática do esporte a ser trabalhado.

Em sua fala na solenidade de lançamento, o prefeito Leonardo Pascoal destacou a importância do projeto e ressaltou a inserção das modalidades paralímpicas. "Nós temos os Jogos Estudantis de Esteio há mais de 30 anos. Agora, pela primeira vez, com a modalidade paralímpica, o Parajedes. Isso é uma demonstração da evolução que nós estamos tendo na compreensão de contemplar a paradesportividade nas ações da administração pública. E com isso atender uma gama muito maior de pessoas que, por vezes, ficavam à margem dessas iniciativas", comentou.

O projeto foi apresentado pelo coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Felipe Alvienes, que ressaltou a importância do esporte na vida dos cidadãos e da sociedade. "As iniciativas na área do esporte não são um gasto, mas sim um investimento. Nós entendemos que o esporte influencia na educação, através da disciplina, o que beneficia o aprendizado das crianças", disse.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho, através de formulário eletrônico (bit.ly/gurizadaolimpica). A lista dos contemplados será divulgada no dia 2 de agosto e, três dias depois, começam as aulas. Em setembro, entram no cronograma o skate, a natação e o atletismo paralímpico