Esteio vai investir R$ 55 milhões em obras para conter enchentes

O município de Esteio vai investir R$ 30 milhões, junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), em um conjunto de 19 obras de contenção de enchentes e macrodrenagem. A cidade da Região Metropolitana está entre as cidades afetadas pelo maior desastre climático que assola o Rio Grande do Sul desde o início do mês.

O contrato foi celebrado em ato, que reuniu o prefeito Leonardo Pascoal e o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Natural e morador de Esteio, Ranolfo manifestou sua satisfação em ver concretizada a parceria com o município. "É um momento especialíssimo, pois todos nós queremos o bem-estar da comunidade esteiense. Teremos uma série de ações que virão justamente para evitar momentos como esse que estamos enfrentando", frisou o vice-presidente do banco.

Entre as obras previstas estão a criação de bacias de amortecimento, ampliação de travessias de arroios e canais, revestimento de valas, ampliação da cota de proteção e contenção por meio de taludes. Além do financiamento com o banco de fomento, o prefeito salienta que os investimentos contarão, ao longo dos próximos anos, também com recursos próprios do município na ordem de R$ 25 milhões. "Somado à contrapartida da prefeitura, teremos o maior investimento público da nossa história, totalizando R$ 55 milhões. Este recurso será destinado a financiar grandes obras de macrodrenagem, que não apenas vão modernizar a infraestrutura da nossa cidade, mas também melhorar significativamente a qualidade de vida dos nossos cidadãos, prevenindo enchentes e alagamentos", destacou Pascoal.

O financiamento é um dos primeiros que o BRDE celebra através do programa Sul Resiliente, uma parceria com o Banco Mundial que disponibilizou, inicialmente, cerca de R$ 500 milhões exclusivamente para projetos que buscam prevenir e mitigar os efeitos de desastres ambientais. As tratativas entre o banco e a prefeitura de Esteio iniciaram ainda no ano passado, após encontro com os gestores que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal).