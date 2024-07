Obras no dique entre São Leopoldo e Novo Hamburgo estão quase prontas

A Secretaria Municipal de Obras e Viação de São Leopoldo realiza os trabalhos finais de recomposição no dique do bairro Santos Dumont/Vila Brás, junto à Casa de Bombas do bairro Santo Afonso, na divisa com Novo Hamburgo. Depois da obra emergencial de recuperação da estrutura feita ainda na primeira semana da enchente de maio, com pedras rachão, selagem e o caminho de serviço, agora os trabalhos se concentram na colocação e compactação da argila sobre o dique, em uma extensão de cerca de 100 metros por 10 metros de largura.

Também está sendo feito o levantamento topográfico, controle tecnológico e coleta de amostras do solo. Nessa fase da obra foram utilizados 7 mil metros cúbitos de argila na recomposição da estrutura. O dique da avenida João Corrêa, no bairro Vicentina, foi recomposto ainda em maio e deve receber a complementação do serviço assim que finalizado os trabalhos no dique da Vila Brás.

Segundo o engenheiro civil e diretor da pasta, Paulo Roberto Kumer, o trabalho deve ser concluído ainda nesta semana, caso haja condições climáticas. "Entramos na parte final dos trabalhos, que começou com a recomposição do dique e a recuperação do caminho de serviço, desde a avenida Mauá até Novo Hamburgo. Essa última etapa do trabalho envolve a compactação da argila sobre a estrutura do dique. Também estamos realizando estudo técnico para garantir as medidas necessárias da estrutura", disse Kumer.

"É importante salientar o esforço de todas as equipes envolvidas nesse processo. Ainda na primeira semana depois da maior enchente da história da cidade fizemos a obra emergencial nos dois diques para garantir a segurança da população e a possibilidade de auxiliar na vazão das águas do Rio dos Sinos, assim como o processo de drenagem dos alagamentos, pois sem a recomposição dos diques isso não seria possível", afirma o secretário municipal de Obras e Viação de São Leopoldo, Geraldo Passos.