Entradas para parques nacionais de Cambará do Sul terão desconto em julho

Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, terão uma campanha para estimular a presença de turistas ao longo das férias de julho. Os locais esperam os turistas com diversas atrações para quem gosta de natureza e aventura, como as trilhas (incluindo a do Rio do Boi e a tirolesa, além dos mirantes que garantem registros fotográficos exuberantes, pontos de meditação e para a realização de piqueniques.

Quem visitar os parques da cidade dos Campos de Cima da Serra no mês de julho vai aproveitar a promoção "Férias de Inverno". Para incentivar a retomada do turismo da região de Cambará do Sul e a visitação nos parques, a Urbia, administradora das unidades de conservação, lança a campanha para que o visitante contribua com R$ 77,60, além de 1 kg de alimento não perecível, a ser doado à Defesa Civil do Rio Grande do Sul para as famílias afetadas pelas enchentes, para aproveitar três dias nos parques. Para a terceira idade, o ficará em R$ 54,40, também com a doação de alimentos.

O ingresso "Férias de Inverno" estará disponível para compras e utilização entre os dias 1 até 31 de julho e dá direito aos três acessos únicos no período de sete dias a partir da primeira visita. A campanha "Férias de inverno" é um convite para que o turista contribua com a visitação do destino, assim como com a recuperação do Rio Grande do Sul.

No mês de junho, os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral já estavam em campanha de doação de alimentos, quando recolheu duas toneladas de donativos, que foram enviados à Defesa Civil de Caxias do Sul.

No Cânion Fortaleza, além do próprio cânion, há trilhas de diferentes intensidades, como a da Pedra do Segredo, do Mirante, Borda Sul, Quebra Cangalha e a Trilha do Alto do Mirante. Outro destaque é a tirolesa mais alta das Américas, com 1.099 metros de altura.

Já no Cânion Itaimbezinho é possível contemplar a paisagem exuberante e percorrer a trilha do Cotovelo a pé ou de bicicleta. Há, ainda, as trilhas do Vértice e Camisas. Destaque especial, também, para o Rio Do Boi, localizado na fenda do Cânion Itaimbezinho, na cidade de Praia Grande (SC).