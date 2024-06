Trem do Pampa inicia passeios no dia 20 de julho em Santana do Livramento

Trem do Pampa . O passeio, na famosa Fronteira da Paz, acontece aos sábados, com operação e administração da Giordani Turismo, empresa que opera, dentre outras atrações, a Maria Fumaça, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, na Serra A data para início das atividades foi confirmada após a publicação no Diário Oficial desta terça-feira (25). A partir de 20 de julho, a região da Fronteira ganha um novo atrativo turístico, o. O passeio, na famosa Fronteira da Paz, acontece aos sábados, com operação e administração da Giordani Turismo, empresa que opera, dentre outras atrações, a Maria Fumaça, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, na Serra A data para início das atividades foi confirmada após a publicação no Diário Oficial desta terça-feira (25).

A venda dos bilhetes para o Trem do Pampa inicia nesta quarta-feira (26), pelo site (tremdopampars.com.br)ou diretamente na Estação de Santana do Livramento (rua Ten. Aníbal Benévolo, 198 - Centro). O valor do passeio é R$ 135,00 por pessoa. Cada vagão tem capacidade para 50 pessoas, totalizando 100 passageiros por passeio, e o roteiro tem duração aproximada de 3h, sendo 1h10 à bordo do trem.

Os moradores das cidades gaúcha e uruguaia terão 50% de desconto no passeio durante o primeiro ano do Trem do Pampa. Para ter direito ao desconto, o morador das duas cidades participantes deverá apresentar comprovante de residência recente, no momento da compra em qualquer ponto de venda.

O Trem do Pampa é um passeio com história, cultura, tradição e sabores da campanha gaúcha, reconhecidos também pela enogastronomia. Os vagões, batizados de Tannat e Cabernet - uvas cultivadas na região - recebem artistas locais com apresentações musicais e culturais que têm a cultura gaúcha e os encantos do Pampa em destaque.

Ao longo do percurso de 20 quilômetros, os passageiros terão a oportunidade de conhecer o terroir da região degustando vinhos e suco de uva, apreciar a vastidão dos campos, os parreirais em forma de espaldeira e o cartão postal da cidade que é o Cerro de Palomas.