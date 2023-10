Passeio Trem do Pampa pode ter início ainda em 2023

Trem do Pampa tem previsão de estreia ainda para 2023, de acordo com a operadora do passeio, a empresa Giordani Turismo. A liberação depende de trâmites burocráticos. O município de Santana do Livramento, na Fronteira com o Uruguai, receberá o projeto turístico. O passeio, que mistura música, vinho e paisagens da região,, de acordo com a operadora do passeio, a empresa Giordani Turismo. A liberação depende de trâmites burocráticos.

Segundo Cristiane Tomazini, gerente de Marketing da empresa, o grupo está trabalhando no projeto do Trem do Pampa há 14 anos e, segundo ela, o interesse pela região da Campanha está diretamente ligado as vinícolas já estabelecidas no cenário do enoturismo. "Com isso, lançamos o projeto para que as pessoas aproveitem as paisagens, vinhos e a cultura gaúcha.", disse.

De acordo com Tomazini, a estreia do projeto depende apenas de alguns trâmites de inspeção com a Agência Nacional de Transportes (ANTT). "Ainda não temos uma data definida, tanto para autoridades como para o público final, mas a previsão da empresa é até o fim do ano iniciar o roteiro", finaliza. Segundo ela, os testes que estavam sendo feitos com os vagões já foram finalizados.

O trajeto estipulado tem 20 quilômetros ao longo das estações Livramento e Palomas, sendo operado apenas aos sábados, em dois horários. O primeiro terá saída às 14h, no sentido Santana do Livramento / Palomas), com visitação à Vinícola Almadén e retorno de ônibus até a Estação Férrea de Livramento. O segundo horário parte de ônibus da Estação de Livramento, às 13h30, faz a visita na Vinícola Almadén e em seguida embarca no Trem do Pampa na Estação Palomas, finalizando o passeio de volta à Estação Livramento.

Cada horário receberá até 100 passageiros e os roteiros tem duração aproximada de 2h30, sendo 1h10 à bordo do trem. O viajante terá espetáculos musicais e culturais, apresentados por artistas da região, nos vagões chamados Tannat e Cabernet. O passageiro conhecerá a cultura e a história local observando o Cerro de Palomas podendo desfrutar dos vinhos da Campanha a bordo. A manutenção dos trilhos e dormentes do trecho foram realizados pela Giordani Turismo em parceria com a Rumo Logística para que o veículo, um modelo de Veículo Leve sobre os Trilhos (VLT) possa atender os 100 passageiros em dois vagões.

A expectativa é que a operação consiga gerar até 70 vagas de emprego, diretas e indiretas, após o início dos passeios. As vendas de ingressos ainda não foram liberadas, por conta da indefinição da data. Atualmente, a Giordani Turismo opera um dos roteiros mais procurados da Serra gaúcha, Maria Fumaça, que realiza viagens entre Garibaldi e Bento Gonçalves.