Santana do Livramento vai receber o passeio Trem do Pampa

O Trem do Pampa está quase pronto para sua viagem inicial. A chegada à cidade de Santana do Livramento do trem modelo VLT Prosper produzido pela Marcopolo Rail, é mais uma etapa do projeto, capitaneado pela Giordani Turismo, que está cada vez mais próximo da população e dos visitantes da Fronteira da Paz.

Mais de 10 anos separam a ideia dos gestores da empresa, com sede em Bento Gonçalves (responsável pela operação do passeio Maria Fumaça - Trem do Vinho), da concretização e início da operação em Santana do Livramento. "Fomos muito resilientes em todo o processo pois acreditamos que o Trem do Pampa é um projeto que vai agregar valor a toda a região, contribuindo com o desenvolvimento do enoturismo, além de apresentar mais uma opção aos turistas que buscam o destino para compras. Já teríamos desistido se de fato não acreditássemos no potencial", afirma Andréia Zucchi, diretora administrativa da Giordani.

A empresa já está presente na cidade há pelo menos dois anos, realizando roçada e manutenção nos trilhos e dormentes da via férrea. Mais recentemente encerrou-se o processo de reforma e melhorias estruturais na Estação Férrea de Livramento, que será usada como bilheteria e área de acesso à plataforma de embarque do passeio. Em uma etapa posterior a Estação Palomas, também utilizada pelo passeio, será reformada. A expectativa é que a operação do passeio de tem gere 70 vagas de emprego, diretas e indiretas.

Inicialmente, o passeio será operado apenas aos sábados, em dois horários. A intenção é de que os passeios comecem ainda estre ano. O primeiro com saída às 14h (sentido Sant´Ana do Livramento / Palomas), visitação à Vinícola Almadén e retorno de ônibus até a Estação Férrea de Livramento.

O segundo horário parte de ônibus da Estação de Livramento, às 13h30, faz a visita na Vinícola Almadén e em seguida embarca no Trem do Pampa na Estação Palomas, finalizando o passeio de volta à Estação Livramento. Cada horário recebe até 100 passageiros e os roteiros tem duração aproximada de 2h30, sendo 1h10 à bordo do trem. O valor do passeio, por pessoa, será de R$ 135,00.