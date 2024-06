Ponte em Caxias do Sul é interditada por risco de queda

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul interditou, nesta quinta-feira (27), a ponte localizada na Estrada Municipal Claudino Antônio da Costa, que cruza o Rio Piaí nas divisas entre Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí. A decisão foi tomada após uma inspeção realizada pelo engenheiro Valter Guerra, que identificou um grave dano em um dos pilares da estrutura, apresentando um risco iminente de queda.

Segundo Guerra, as fortes chuvas ocorridas em maio causaram uma erosão, levando à ruptura de um dos pilares da ponte. Além disso, foram identificadas rachaduras no tabuleiro, o que indica que a estrutura sofreu impactos consideráveis devido à erosão. "Diante dos fatos e pela segurança de todos, não há alternativa senão a interdição da ponte", afirmou o engenheiro.

Com a interdição, o secretário de Obras, Norberto Soletti, anunciou medidas emergenciais para o local. A primeira ação será um reforço provisório no pilar danificado, visando impedir a progressão da erosão. Após essa intervenção, a ponte será submetida a uma nova avaliação para determinar as melhores alternativas para a recuperação do trecho afetado.

Enquanto isso, a prefeitura está elaborando um projeto para a contratação emergencial de uma empresa especializada, que será responsável pelo reparo definitivo da ponte. Soletti destacou a importância da rapidez na execução dessas medidas para garantir a segurança dos moradores e a continuidade do tráfego na região.