São Leopoldo sofre com furtos de máquinas usadas na limpeza pós-enchente

A cidade de São Leopoldo, após o período da enchente, passa pelo processo de limpeza das ruas e avenidas impactadas pelas águas do Rio dos Sinos. No entanto, um outro problema surge em meio aos trabalhos. A prefeitura registou neste mês o furto de cinco maquinários das empresas terceirizadas que fazem o recolhimento dos entulhos causados pelas enchentes de maio no município. As três retroescavadeiras e dois caminhões foram recuperados e as investigações estão em andamento, e, até a tarde desta segunda-feira (24), não foi efetuada a prisão de nenhum suposto suspeito, de acordo com o delegado da 2ª Delegacia de Polícia do município, André Serrão.

O município conta com 300 máquinas diversas que realizam as ações de limpeza no município, como caminhões caçamba, retroescavadeiras, máquinas compactadoras e caminham, de acordo com a prefeitura. "Era uma prática que já vinha acontecendo (o furto de máquinas). É um negócio lucrativo para as organizações criminosas não pelo caminhão em si, mas sim pela extorsão que vem a reboque desse tipo de prática desse tipo de crime. Houve tentativa de extorsão, mas conseguimos recuperar a tempo os equipamentos", explica o delegado, que comanda as investigações.

A fim de coibir novos eventos desse tipo, o policiamento ostensivo das forças de segurança no local e o fortalecimento da comunicação entre Polícia Civil Guarda Municipal, a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram ações tomadas em São Leopoldo. A prefeitura aponta, também, outro desafio, que é a mobilidade nas vias públicas, que fica comprometida diante da quantidade de resíduos e as ações de limpeza. A segurança dos operários também é visto como algo crítico, pois eles sofrem ameaças da população, de acordo com o chefe da Guarda Civil Municipal de São Leopoldo, José Carlos Pedrozo. "Às vezes, as ruas precisam ser fechadas e necessita de alteração de trânsito. A gente faz o fechamento, a sinalização. Parte da população fica irritada com o que aconteceu, por vezes acaba descontando até nos trabalhadores do local", comenta José Carlos Pedrozo que aperta das ameaças nunca houve episódios de violências.

O município de São Leopoldo retirou, até a tarde desta segunda-feira (24), mais de 245 mil toneladas de resíduos retirados das ruas referentes as enchentes de maio, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos. Entre o montante recolhido está madeiras e móveis estragados e, também, os trabalhadores realizam as raspagens do lodo que ficou nas vias e a varrição daqueles resíduos que as máquinas não conseguem recolher.

De acordo com a prefeitura, o cronograma das ações de limpeza, que acontece desde 8 de maio, terá a primeira etapa dos recolhimentos dos materiais volumosos finalizado até o final de junho. E, em julho, será retornado aos locais aos quais já foram limpos e fazer o recolhimento do restante. Além do recolhimento dos entulhos das enchentes de maio, a cidade conta, também, com a coleta dos lixos orgânicos e rejeitos, e a coleta seletiva dos resíduos secos e recicláveis.