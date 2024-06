Semae anuncia isenção da cobrança de água e esgoto em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e o diretor-geral do Semae, Maurício Miorim, anunciaram a isenção tarifária a ser praticada pela autarquia aos atingidos pelas cheias. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN/RS), considerando a solicitação do plano de isenções para o município de São Leopoldo, realizado pelo Semae, concedeu à autarquia a possibilidade de praticar as isenções de tarifas dos serviços de água e esgoto para os usuários residentes nos bairros afetados pelos eventos climáticos ocorridos em maio

Com isso, o Semae deverá permanecer com as prestações de serviços de forma igualitária em toda a cidade, concedendo as isenções tarifárias dos serviços de água e esgoto. Nas ruas dos bairros afeitados, serão 60 dias de isenção, com exceção do Centro (não será cobrado o serviço básico de água e o serviço básico de esgoto). Para a região central, são 10 dias de desconto na fatura de junho, devido à interrupção do serviço por um período curto de tempo (não será cobrado o serviço básico de água e o serviço básico de esgoto). Para usuários da Tarifa Social das áreas atingidas, serão 30 dias de isenção total, inclusive o consumo, e mais 150 dias de isenção do serviço básico de água e do serviço básico de esgoto.

A resolução também aponta que os usuários que tiveram desabastecimento de água terão isenção de tarifa de água e esgoto por 30 dias, podendo esse período ser prorrogado. Já nas localidades afetadas, de acordo como o laudo da Defesa Civil, a cobrança poderá ser realizada de acordo com o consumo real, limitado ao valor máximo correspondente à média dos últimos 12 meses anteriores ao evento climático, por até dois meses, conforme demanda dos usuários.

Além da isenção da taxa básica, o Semae não irá realizar o serviço de suspensão e corte dos serviços de água e esgoto pelos próximos seis meses, nas áreas atingidas. Também não serão cobradas ligações e o serviço de corte definitivo nas regiões afetadas.

O Semae ainda não realizará cobrança de indenização por hidrômetros e demais componentes avariados, desde que o usuário comunique à autarquia em até 60 dias. As medidas adotadas tem o objetivo de amenizar os danos causados pela catástrofe climática ocorrida no mês de maio.