Reajuste na conta de água em Erechim é adiado em 6 meses

A Prefeitura de Erechim e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER) decidiram, em caráter excepcional, postergar o reajuste anual da tarifa de água e esgoto no município. A medida atende um pedido da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), concessionária responsável pelos serviços na cidade. O aumento será adiado para a competência de 1º de janeiro de 2025, e estava originalmente previsto para entrar em vigor no faturamento de 1º de julho.

Segundo a AGER, a decisão leva em conta o cenário de crise decorrente da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, bem como a capacidade de pagamento dos usuários neste momento delicado. O índice de reajuste, calculado com base na variação acumulada do IGP-M (FGV) entre 1º de abril de 2023 e 31 de outubro de 2024 será de 2,19%. A memória de cálculo foi encaminhada pela Corsan e foi analisada pela equipe técnica da AGER para validação e homologação.

Além da postergação do reajuste, a Corsan solicitou a alteração definitiva da data-base para aplicação do aumento anual, passando de julho para janeiro. Também foi proposta a mudança do índice utilizado, sugerindo-se o IGP-DI, o IPCA ou outro indicador. Segundo o diretor, Edgar Radeski, a decisão da AGER busca amenizar o impacto do aumento tarifário sobre a população erechinense, considerando as dificuldades enfrentadas em decorrência das recentes catástrofes naturais no Estado.