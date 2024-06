RGE estima que mais de 200 mil famílias têm direito à tarifa social no RS

A RGE tem aproximadamente 212 mil clientes beneficiados pela tarifa social, que concede descontos de até 65% a consumidores de baixa renda. Entretanto, esse número poderia ser maior. A companhia estima que nos 381 municípios atendidos pela distribuidora ainda existam cerca de 200 mil famílias elegíveis ao programa, mas que não recebem o benefício. Isso porque possuem dados desatualizados ou divergentes entre o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e as informações constantes na conta de energia.

Entre as cidades da área de concessão da RGE com maior potencial de cadastros para baixa renda, Canoas lidera o ranking com 12 mil clientes. Na segunda posição, Gravataí tem 10 mil consumidores em condições, enquanto Santa Maria fica no terceiro lugar com 9 mil unidades consumidoras elencadas.

"Esses dados nos mostraram que temos espaço para ampliar os clientes com benefício de tarifa social e com isso amenizar um pouco os impactos da catástrofe climática do RS para um número muito além das atuais 212 mil famílias já inscritas na tarifa social na área de concessão da RGE", reforça Rafael Lazzaretti, diretor Comercial do Grupo CPFL. O executivo lembra que, uma vez que os dados estejam atualizados no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e na concessionária de energia, o cliente é qualificado automaticamente para o cadastramento da Tarifa Social de energia. O cliente também pode entrar em contato com a RGE para assegurar o cadastramento de forma direta.

A tarifa tem um desconto de 65% para os primeiros 30 kWh consumidos no mês. Para o consumo de 31 a 100 kWh/mês, o desconto é de 40%. Finalmente, a parcela de consumo entre 101 e 220 kWh no mês tem 10% de desconto. Isso significa que, se o beneficiário da tarifa social tem um consumo mensal de 50 kWh, ele receberá um desconto de 65% sobre os primeiros 30 kWh e de 40% sobre os outros 20 kWh.

Para ser enquadrado na categoria como consumidor de baixa renda, o consumidor precisa estar inscrito no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), com renda mensal de até três salários mínimos ou que tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. Indígenas e quilombolas também têm direito à redução de tarifa.