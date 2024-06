CEEE Equatorial e RGE respondem dúvidas sobre contas de luz

Muitos consumidores ainda não receberam as suas faturas de maio. Por que aconteceu isso e qual a previsão de chegada da conta?As condições climáticas severas que atingiram o Rio Grande do Sul também trouxeram impactos no processo de leitura e faturamento das contas de energia para a CEEE Equatorial. A entrega das faturas referentes à competência de maio ocorreu no decorrer do próprio mês e continuará ao longo dos primeiros dias de junho. Alguns clientes, entretanto, podem receber sua fatura após a data normal de entrega. Reforçamos que, nesses casos, não serão cobrados moratórios por eventuais pagamentos das faturas após o vencimento.Como essa conta chegará ao consumidor (e-mail, papel, outra forma)?Para as unidades consumidoras que tiveram a leitura e faturamento simultâneos, a impressão e entrega da fatura ocorreram no ato da coleta da leitura. Aqueles que possuem opção de entrega por e-mail está mantida dessa forma. Adicionalmente, os clientes que possuem e-mail cadastrado junto à distribuidora, mas não optaram por essa modalidade, podem ter, excepcionalmente, a entrega efetuada por esse e-mail. Os demais clientes terão as faturas entregues pelos Correios ou prepostos da própria distribuidora.Como o consumidor deve proceder se sua conta ainda não chegou?Deve manter contato com os nossos canais de atendimento (Agência Virtual: [www.ceee.equatorialenergia.com.br.citar](http://www.ceee.equatorialenergia.com.br.citar/), Central de Atendimento: 0800 721 2333, Agências e postos credenciados e WhatsApp/Clara: (51) 3382 5500) e solicitar a emissão da segunda via da fatura, sem a cobrança de qualquer taxa.Cada cidade e bairro estão sendo tratados de maneiras distintas ou de uma forma generalizada? Qual o critério adotado?Todos os procedimentos implementados visam tratar com isonomia os consumidores afetados diretamente pelo evento climático, em atendimento ao que é disposto pela Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para atuação em situações de calamidade pública.Até quando não haverá multas pelo pagamento de contas de luz atrasadas?A dispensa da cobrança de moratórios visa não onerar o cliente nesse momento tão delicado e abrangerá, por liberalidade da distribuidora, todas as faturas pagas até 31/07/24.Até quando não haverá cortes de energia devido à inadimplência?De acordo com a Resolução 1.092 da Aneel, o corte no fornecimento de energia está suspenso por 90 dias para os municípios atingidos pela calamidade pública, conforme reconhecimento nos decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; e 30 dias para os demais municípios. Esse prazo passou a contar a partir da publicação da citada resolução no Diário Oficial da União, em 20/05/24.Como será feita a cobrança em áreas alagadas ou que houve corte de luz (leitura, média, disponibilidade ou outras maneiras)?A distribuidora está comprometida e realiza o máximo esforço para que a geração da conta de energia ocorra com a coleta da leitura e, desse modo, faturar somente o consumo efetivamente registrado no medidor de energia.A cobrança por média vai ser feita em moradias que ficaram sem luz? Isso não seria injusto para os consumidores, pois foi um mês atípico?Os esforços se darão para que o faturamento ocorra com a efetiva coleta da leitura, englobando, com isso, o consumo registrado no medidor. Nesse contexto, o período em que as unidades tiveram o fornecimento suspenso por segurança, como não houve consumo, naturalmente será refletido nos valores faturados.Quando as cobranças de contas devem normalizar?Não é possível precisar, visto termos áreas que ainda estão afetadas pela calamidade. À medida que as condições logísticas sejam normalizadas, também ocorrerá a regularização do processo de leitura e faturamento.Está circulando a informação em redes sociais que as áreas afetadas ficariam três meses sem terem as contas de luz cobradas. Há alguma procedência nessa informação?A CEEE Equatorial, sensível ao momento em que passa o Estado e, especificamente as unidades consumidoras afetadas diretamente pela calamidade, não gerou faturamento por média para os clientes atingidos no mês de maio. O faturamento será normalizado assim que tivermos as condições de acesso aos medidores para coleta das leituras e geração das faturas pelo consumo efetivamente realizado.Fonte: CEEE EquatorialMuitos consumidores ainda não receberam as suas faturas de maio. Por que aconteceu isso e qual a previsão de chegada da conta?Ocorreram atrasos na entrega devido aos bloqueios e quedas de barreira nas estradas, assim como pela interrupção dos serviços de logística para o interior do Estado (Rodoviária de Porto Alegre está fechada). A RGE buscou alternativas logísticas e 90% das faturas impressas de maio já foram entregues. Além disso, para os clientes com e-mail cadastrado na RGE, as faturas de maio foram enviadas de forma digital.Como essa conta chegará ao consumidor (e-mail, papel, outra forma)?