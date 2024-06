Furto de máquinas e ataques atrapalham ações de limpeza em São Leopoldo

Três diferentes episódios, de furtos e ataques a retroescavadeiras e caminhões das empresas terceirizadas que atuam na linha de frente do recolhimento de resíduos extradomiciliares, estão preocupando as autoridades da prefeitura de São Leopoldo. Nesta semana foi constatado o furto de três retroescavadeiras e dois caminhões de uma das empresas atuantes no município. Os maquinários estavam estacionados dentro do pátio da Escola Municipal Otilia Rietch, localizada no bairro Scharlau, até os cadeados do portão serem estourados.

Uma equipe que realizava a operação de limpeza na rua das Petúnias, no Santos Dumont, foi agredida e a retroescavadeira teve o vidro quebrado por um tijolo. E, no terceiro caso um caminhão de outra empresa foi furtado no bairro Campina. Nesta ocasião, felizmente, foi recuperado horas depois.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, essas ações prejudicam os trabalhos de limpeza. "Estamos vivendo um momento muito delicado. As autoridades policiais já foram informadas e não descartamos nenhuma possibilidade. Reiteramos a necessidade de uma apuração devida desses fatos, pois não dá pra acreditar que a missão mais importante deste momento que é limpar a cidade sofra ataques dessa forma", afirmou Sandro.

No domingo (16), de acordo com a Diretora de Limpeza Urbana, Simara Gheno, ultrapassamos o acumulado de 201 mil toneladas de resíduos originários da enchente, recolhidas desde o dia 8 de maio.

A cidade está subdividida em 26 setores, para gerenciar da melhor forma todos os bairros afetados pelas águas. As equipes contam com mais de 300 máquinas entre caminhões caçamba, caminhões garra e retroescavadeiras, além dos 1 mil trabalhadores que trabalham diariamente, segundo a prefeitura.