São Leopoldo e Caixa discutem ações para o pós-enchente

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, recebeu representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) nesta segunda-feira (17) para uma reunião. A ideia é discutir a criação de programas e projetos com o objetivo de auxiliar negócios locais na reconstrução após as enchentes que atingiram o município e o Estado em maio deste ano.

Durante a reunião, o prefeito Vanazzi visitou o Caminhão Caixa, localizado em frente à prefeitura de São Leopoldo, na avenida Dom João Becker, número 754. Na visita, foi assinado um documento de destinação de recursos de capital de giro para as empresas atingidas pelas enchentes. As empresas que acionaram inicialmente o programa foram a Printart e a Lotérica do Trevo.

"Temos mais de 22 mil pequenos negócios que precisam de auxílio do governo para se recuperar, desde o dono de uma tabacaria que perdeu tudo e precisa de máquinas e matéria-prima para recomeçar, até outros pequenos comerciantes. Estamos criando um programa que vai até R$ 10 mil para pequenas empresas, em parceria com a Caixa e o Sebrae, focado em áreas atingidas como a Vila Brás, Campina, Scharlau e a Vicentina", disse o prefeito. Ele também falou sobre um programa que está em fase de planejamento, que visa recuperar quase três mil casas que precisam de telhados, portas, troca do assoalho, forro e pintura.

O Caminhão Caixa é onde está sendo realizado o Mutirão Pronampe Solidário, que oferece atendimento das 10h às 15h para micro, pequenas e médias empresas, que podem contratar o valor máximo de 60% do faturamento do ano anterior, limitado a R$ 150 mil. A linha opera com juros reduzidos, prazo para pagamento de 60 meses e carência de até 24 meses.