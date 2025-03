Demolição de prédio da Brigada Militar atingido por enchente de maio em Canoas vai ocorrer neste mês

O início da demolição do prédio desativado da 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro Mathias Velho, em Canoas, está previsto para acontecer na segunda semana de março. Os últimos detalhes estão sendo tratados para o processo de demolição do imóvel sem condições de uso desde a enchente histórica de maio.

O planejamento conjunto entre as secretarias de Segurança Pública e Serviços Urbanos prevê o reaproveitamento de alguns materiais de construção, como telhas de barro e estruturas de ferro, e o encaminhamento de outra parte dos entulhos para a usina de reciclagem de resíduos da construção civil do município. Restos de tijolos, de cimento e pedras serão submetidos a uma triagem e processados para voltarem para obras públicas como brita, areia ou de outras formas. Os demais itens, como pedaços de vidros, madeiras e plásticos, serão encaminhados para a correta destinação.

O terreno será limpo a fim de estar em condições de receber a construção de um futuro novo prédio que será financiado e viabilizado por meio de uma parceria público-privada. As conversas da prefeitura com grupos empresariais já estão bem avançadas e devem possibilitar que o projeto arquitetônico seja tirado do papel em breve.

Inspirado no mesmo modelo das instalações da 2ª Cia do 15º BPM, do bairro Niterói, a planta baixa do futuro imóvel deve ter 300 metros quadrados. Atualmente, os policiais da 1ª Cia estão alocados em um prédio alugado em trecho da avenida Guilherme Schell.