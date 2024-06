Canoas abre cadastro para Auxílio Reconstrução municipal

Estão abertas as inscrições para o programa Auxílio Canoense Reconstrução. A iniciativa vai garantir cinco parcelas de R$ 400 para 5 mil pessoas atingidas e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As inscrições devem ser feitas por meio de um sistema, que está disponível no site da prefeitura.

A classificação e a seleção dos beneficiários será pelo somatório de pontos de acordo com os seguintes critérios: residente na área atingida pela enchente, no município de Canoas (10 pontos), renda per capita (a pontuação varia de acordo com o percentual do salário mínimo que a família ganha), filhos em idade escolar (um ponto por cada filho em idade escolar, de 0 a 17 anos), dentre outros critérios sociais e econômicos.