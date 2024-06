Vale do Paranhana registra alagamentos por conta das chuvas

O grande acumulado de chuvas no Vale do Paranhana neste final de semana voltou a tirar famílias de suas casas. Somente em Taquara, 29 pessoas precisaram deixar suas casas e buscaram o abrigo temporário montado no antigo prédio da empresa de reciclagem de resíduos Ambiente Verde, na RS-115. Todos os atingidos são moradores do bairro Santa Maria. Conforme a prefeitura, eram 24 pessoas fora de casa na segunda-feira (17).



Equipes das secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil e a de Obras estavam em prontidão para, se necessário, auxiliar os moradores nas saídas de suas casas, com atenção especial ao bairro Santa Maria e aos loteamentos Olaria e Eldorado.

Segundo o professor Fernando Jung, do Observatório Espacial Heller & Jung, os acumulados de chuvas em Igrejinha e Taquara no domingo (16), nas áreas centrais, foram de 131 mm e 106 mm, respectivamente. Essa precipitação somou-se às fortes chuvas que atingiram a Serra, como nos municípios de Canela, Gramado e São Francisco de Paula. O Rio Paranhana alcançou uma máxima de 5,74m em Igrejinha às 23h de domingo, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Na manhã desta segunda-feira (17), já estava abaixo dos 2,60m.

Outra cidade bastante atingida foi Três Coroas. Sete bairros da cidade foram alagados com a elevação do Rio Paranhana desde o domingo. A Defesa Civil local estima que 300 pessoas precisaram sair de casa. Conforme o prefeito Alcindo de Azevedo, a diferença, na comparação com a enchente anterior, é que dessa vez a chuva ocorreu durante o dia - o que facilitou a remoção da população com antecedência. "Tívemos desalojados, mas, provavelmente, eles irão retornar para suas casas logo". Agora, a preocupação é com os deslizamentos de terra. Nos próximos dias, a prefeitura realiza um levantamento dos danos no município.

Para os próximos dias, é necessário atenção. As previsões apontam para precipitações em torno de 90 mm a 150 mm, volume que deve ser espalhado pelas regiões da Serra e Paranhana até a quarta-feira (19). Ainda de acordo com Jung, não deve haver novo extravasamento, pois a chuva será dispersa por vários dias, sem concentração de volumes em pouco tempo.