Parque do Caracol, em Canela, reabre ao público na sexta-feira

O Parque do Caracol, em Canela, reabre ao público no dia 14 de junho, sexta-feira, depois de estar fechado em razão das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. A reabertura terá valores especiais para os gaúchos e acontece de quinta a segunda (fechado nas terças e quartas), das 9h às 17h.

Nesta retomada, moradores de Gramado não pagam ingresso (canelenses e moradores de Canela já tinham isenção para acessar o parque) e terão valor especial no estacionamento (R$10). Além disso, o Bilhete Gaúcho, desconto válido para nascidos ou residentes do Rio Grande do Sul, passa a custar R$ 37,50 por pessoa, metade do valor integral do ingresso (R$ 75,00). Para garantir o benefício, o visitante precisa comprovar o local de nascimento, através de um documento oficial com foto, ou a cidade onde mora, com um comprovante de residência em seu nome. O bilhete gaúcho deve ser adquirido no site (parquecaracol.com.br/).

“O momento é de união e o Parque do Caracol retorna às suas atividades reforçando o seu compromisso na reconstrução do Rio Grande do Sul, através do turismo de natureza”, comenta Rafael Silveira, gerente geral do atrativo.

Referência em ecoturismo na região, o Parque do Caracol reúne cachoeiras, trilhas, mirantes e a vista mais privilegiada da famosa Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros, equivalente a um prédio de 40 andares.

Além dos atrativos naturais do parque, como por exemplo a cachoeira, o parque conta com restaurante, lojas, quadras esportivas, churrasqueiras, dois playgrounds e mais duas atrações pagas à parte: Observatório Panorâmico com visão 360º do lugar e passeio de trenzinho na Estação Sonho Vivo.