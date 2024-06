Canoas tem todos os bairros do lado oeste secos 32 dias após enchente

A cidade de Canoas amanheceu com seus bairros livres das inundações provocadas pela enchente de maio. O novo cenário é resultado do trabalho de bombeamento realizado pelas 50 bombas móveis. Cinco das oito casas de bombas da cidade estão em funcionamento.

após a instalação de bomba anfíbia O anúncio do recuo das águas, com exceção de ocorrências pontuais em bolsões, ocorre um diacom capacidade de drenar 12.960 milhões litros de água por hora das ruas nos bairros Rio Branco e Fátima.

poderia chegar a 60 dias No auge da enchente, o prefeito Jairo Jorge havia dito que o processo de secagem da cidade. Depois, com os primeiros movimentos de chegada de equipamentos para escoar a água, o prazo foi reduzido para 30 dias . No fim, a cidade atingiu a meta, com os pontos liberados em 32 dias. O desafio, agora, é a limpeza da cidade.

Na semana passada, a prefeitura instalou outras quatro bombas de alta potência, cedidas pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), junto à Casa de Bombas 6, no Mathias Velho. Para a instalação dessas bombas e para o reparo do dique foi necessária a construção de uma estrada de serviço. A Sabesp cedeu oito bombas para Canoas, e as primeiras quatro foram instaladas no bairro Rio Branco.