Canoas chega a 50 bombas móveis para retirar água de bairros

Nesta terça-feira (4), a prefeitura de Canoas instalou, junto à Casa de Bombas 4, a 50ª bomba móvel para a retirada das ruas pelo lado oeste da cidade. Cedida pela Prefeitura de São Leopoldo, a bomba anfíbia tem alta potência de vazão e capacidade de drenar 12.960 milhões de litros de água por hora das ruas nos bairros Rio Branco e Fátima.

Na última semana, a Prefeitura instalou outras quatro bombas de alta potência, cedidas pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), junto à Casa de Bombas 6, no bairro Mathias Velho. A Sabesp cedeu oito bombas para Canoas. As primeiras quatro foram instaladas no bairro Rio Branco. Atualmente, a cidade de Canoas conta com 12 motores ativos em casas de bombas e 50 bombas móveis instaladas em diversos pontos da cidade.