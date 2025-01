Primeira mulher a governar Rio Grande, Darlene Pereira toma posse

A tarde desta quarta-feira (1º) em Rio Grande foi marcada pela cerimônia oficial de posse do novo governo para a gestão 2025 - 2028. Como ocorre tradicionalmente, o evento foi realizado na Câmara de Vereadores e contou com a presença de convidados e autoridades locais, estaduais e federais.

Darlene Pereira , reafirmou, durante a cerimônia, seu compromisso com a cidade e com a comunidade. Além da prefeita eleita, compuseram a mesa o vereador Luiz Spotorno, o vice-prefeito Renatinho Gomes, o deputado estadual Halley Lino, o deputado federal Alexandre Lindenmeyer e o ex governador do RS, Olívio Dutra. , reafirmou, durante a cerimônia, seu compromisso com a cidade e com a comunidade. Além da prefeita eleita, compuseram a mesa o vereador Luiz Spotorno, o vice-prefeito Renatinho Gomes, o deputado estadual Halley Lino, o deputado federal Alexandre Lindenmeyer e o ex governador do RS, Olívio Dutra.

“Sempre ouvi a comunidade pois entendo que com ela a gente aprende. Hoje, como prefeita, não serei diferente. Vou continuar ouvindo o povo rio-grandino, pois esse povo que nos colocou aqui (…) Hoje eu sou a prefeita de todas e todos rio-grandinos e rio-grandinas e dessa forma que me comprometo a trabalhar incansavelmente pra melhoria da vida do nosso povo (…) Temos algo que nos une acima de tudo, que é o amor por essa terra e esse amor que vai nos conduzir à construção de uma Rio Grande melhor”, discursou Darlene na solenidade.

Durante o evento, também foi feita a posse das vereadoras e vereadores que assumem a casa legislativa mais antiga do Estado. Os políticos afirmaram, durante suas falas, o compromisso com políticas públicas para a qualificação da cidade e destacaram a importância do legislativo nesse processo.

Após o evento de posse na Câmara, acontece, no Salão Nobre da Prefeitura, o ato de transmissão do cargo de Fábio Branco (MDB), que governou a cidade entre 2021 e 2024, para a prefeita eleita Darlene Pereira. Também haverá a transmissão do cargo de vice-prefeito e a posse da equipe de secretárias e secretários do Município.

Por fim, será realizado um evento festivo no Largo Barbosa Coelho, em frente ao Mercado Público. O momento contará com apresentações culturais com a participação de artistas locais.