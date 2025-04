Lideranças da metade Sul passam a coordenar secretarias estaduais

Duas lideranças de municípios do Sul gaúcho passaram a integrar, essa semana, a equipe do governador Eduardo Leite (PSDB), integrando secretarias de Estado.

A ex-prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), que deixou o Poder Executivo em janeiro, foi anunciada nesta segunda-feira (7) como titular da secretaria extraordinária de Relações Institucionais. E o ex-prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves (PP), será o novo secretário-adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia — cargo que estava vago. As informações são do site do governo estadual.

Paula foi a primeira mulher a comandar a prefeitura pelotense, eleita no primeiro turno. Antes dos dois mandatos à frente do Executivo, foi vice-prefeita na gestão do próprio Leite no município. Nascida em Pelotas, foi professora de Língua e Literatura Francesa na Ufpel, e atuou como chefe de gabinete do ex-prefeito Bernardo de Souza (PSB).

Gonçalves foi prefeito de Dom Pedrito por dois mandatos, sendo eleito a primeira vez com 25 anos. É produtor rural, acadêmico de Publicidade e Propaganda, poeta e compositor. É presidente da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur), foi vice-presidente da Famurs e presidente da Associação dos Municípios da Região Sudoeste (Assudoeste).

Além de Paula e Gonçalves, Leite indicou o deputado estadual Edivilson Brum (MDB) assumirá a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, substituindo Clair Kuhn (MDB). Para a secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, o novo titular será o ex-prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom (PSDB), que sucede Luiz Henrique Viana (PSDB).