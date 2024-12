Ministério Público busca soluções para quedas de energia no Cassino, em Rio Grande

Constantes quedas de energia elétrica no Balneário Cassino, em Rio Grande, vêm causando descontentamento na população local, levando à mobilização de autoridades em busca de solução. O tema chegou a ser pauta de uma reunião entre representantes do Ministério Público (MP) estadual e da distribuidora CEEE Equatorial no fim de novembro, organizada pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica do MP.

Durante o encontro, foi colocada em pauta as faltas de energia elétrica em toda cidade. Porém, o foco principal foi o balneário, diante da preocupação de pioras na prestação do serviço por parte da CEEE Equatorial, principalmente durante a temporada de verão. Nessa época, o local atrai tanto turistas de diversas regiões, como rio-grandinos que se instalam no Cassino para aproveitar os dias quentes e datas festivas como Natal, Ano Novo, Festa de Iemanjá, Carnaval e outros feriados.

A reunião contou com a presença do procurador de Justiça André Marchesan, coordenador do Centro de Apoio, da promotora de Justiça Laura Sedrez Porto, que solicitou a reunião e instrui expediente extrajudicial, além da advogada da CEEE, Cláudia Lang. Também participaram, de forma virtual, Marcelo Pazotti, gerente da empresa na Região Sul, Rogimar Rêgo, executivo de obras, e Egon Vieira Vivian, gerente de relacionamento com o cliente.

Representando a cidade de Rio Grande estiveram presentes o atual prefeito, Fábio Branco (MDB), a prefeita eleita, Darlene Pereira (PT), sua assessora Eunice Lindenmeyer, além do coordenador da Defesa Civil de Rio Grande, Anderson Montiel. O legislativo municipal também esteve representado.



Além dos moradores do Cassino, o comércio local também acaba sendo muito afetado durante as interrupções de energia elétrica. As quedas comprometem o desenvolvimento econômico no Balneário na medida que atrapalham a execução plena das atividades. Diante do cenário exposto, o procurador de Justiça André Marchesan apontou que a CEEE Equatorial se comprometeu a intensificar ações técnicas no Balneário Cassino a partir da próxima semana.