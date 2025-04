Governo do Estado aprova projeto de nova ponte na RSC-287, em Santa Maria

Deni Zolin, de Santa Maria, especial para o JC

A Secretaria Estadual de Reconstrução aprovou o projeto da nova ponte sobre o Arroio Grande, na RSC-287, em Santa Maria, no Centro do estado. Com isso, a concessionária Rota de Santa Maria está autorizada a iniciar a construção da estrutura definitiva no local onde desabou a ponte antiga, em 30 de abril de 2024, na enchente do ano passado.

No local, operam atualmente duas pontes móveis, uma instalada em maio do ano passado, e a segunda, desde outubro do ano passado.

Procurada pela reportagem do Diário de Santa Maria, a concessionária respondeu por meio de nota:

"A Rota de Santa Maria tomou conhecimento da aprovação parcial do projeto para a construção da nova ponte do Arroio Grande em Santa Maria e está adotando as providências necessárias para a obtenção da aprovação do projeto completo, bem como as tratativas contratuais necessárias junto ao Governo do Estado e Agência Reguladora com o objetivo de iniciar a obra o mais breve possível. Não se trata só de uma simples reposição da estrutura anterior, mas de uma ponte significativamente maior, mais alta e mais extensa, a ser construída ao lado da ponte provisória atual (lado direito de quem se dirige a Santa Maria), e contemplará cerca de 850m de construção de uma de nova pista a fim de direcionar o tráfego sobre a nova ponte. A nova pista será construída em cota mais elevada do que a pista original, prevendo também o uso de material pétreo nos aterros a fim de conferir maior resistência à ação das enchentes.”

Ainda de acordo com a Rota de Santa Maria, “Para o início efetivo das obras restam pendentes algumas providências contratuais, tendo em vista se tratar de inclusão de novo investimento no contrato de concessão, o que vem sendo tratado entre Concessionária, Secretaria da Reconstrução e Agência Reguladora, com o objetivo de se ter condições para início da obra nas próximas semanas. A Concessionária segue comprometida com a reconstrução e implementação de melhoria da infraestrutura da região, sempre atendendo a todas as exigências técnicas e regulatórias, com o objetivo final de prover uma infraestrutura melhor para a região.”

O projeto prevê uma ponte de cerca de 70 metros de extensão, enquanto a antiga tinha 44 metros, além de estrutura mais alta. O objetivo é tornar a estrutura mais resistente a futuras enchentes.



A construção da ponte definitiva será ao lado das duas pontes móveis. Ou seja, a obra não vai prejudicar o trânsito no local. As estruturas metálicas serão desmontadas só após a conclusão da nova ponte de concreto.

A RSC-287 foi uma das rodovias mais afetadas pelas chuvas de maio no Rio Grande do Sul, com a queda de três pontes e outros danos estruturais severos.

duplicação da RSC-287 Também no ano passado, em novembro, tiveram início as obras de, um dos principais eixos de ligação da grande Porto Alegre ao Centro do Estado. A RSC-287, no trecho de 204,5 quilômetros de extensão, entre Tabaí e Santa Maria. A concessão de 30 anos, iniciada em agosto de 2021, prevê a duplicação de todo o trecho, nos dois sentidos de tráfego, com investimentos que devem superar os R$ 3,6 bilhões, beneficiando mais de dez municípios.

Em parceria com o Diário de Santa Maria