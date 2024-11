Começam as obras de duplicação da RSC-287 em Santa Cruz do Sul

As obras de duplicação da RSC-287, um dos principais eixos de ligação da grande Porto Alegre ao Centro do Estado, começaram no dia 6 de novembro, em Santa Cruz do Sul. A RSC-287, trecho de 204,5 quilômetros de extensão, entre Tabaí e Santa Maria, é uma rodovia estadual administrada pela concessionária Rota de Santa Maria (Grupo Sacyr). A concessão de 30 anos, iniciada em agosto de 2021, prevê a duplicação de todo o trecho, nos dois sentidos de tráfego, com investimentos que devem superar os R$ 3,6 bilhões, beneficiando mais de dez municípios.

"É só o início de um grande processo de duplicação que vai qualificar os deslocamentos, dar mais segurança e conforto para conectar os sonhos de quem percorre essa rodovia, acabando com os perrengues de trafegar numa estrada com pouca estrutura", afirmou o governador Eduardo Leite, que acompanhou solenidade realizada no trevo de acesso à Santa Cruz do Sul.

A duplicação da rodovia se inicia em dois pontos: no km 28 (até o km 30), em Tabaí, e no km 101 (até o km 105), em Santa Cruz do Sul. Os dois trechos devem ser concluídos em agosto de 2025, conforme a concessionária.

O cronograma de obras atende a requisitos técnicos previstos no contrato da concessão e estabelece que 63%, ou 128 quilômetros, devem estar duplicados até o nono ano de concessão, contemplando todo o trecho de Tabaí a Candelária, o mais movimentado da RSC-287.

"Estamos dando o passo inicial com os primeiros quilômetros de duplicação, que se inicia agora e segue em um ciclo de investimento robusto, que só será possível entregar nessa parceria com a iniciativa privada. Seguiremos vigilantes no papel do poder público de acompanhar, fiscalizar e cobrar para que os serviços de qualidade cheguem aos usuários", disse o secretário-adjunto da Reconstrução Gaúcha, Gabriel Fajardo.