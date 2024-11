Estaleiro Rio Grande é o único a apresentar proposta em licitação da Transpetro

O Estaleiro Rio Grande, da Ecovix, consorciado com o estaleiro Mac Laren, em Niterói (RJ), foi o autor da única proposta para a realização de quatro navios da classe Handy, com capacidade para movimentarem de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB), encomendados pela Transpetro (subsidiária da Petrobras). O dado consta no portal Petronect, o maior marketplace do Brasil em soluções B2B para as cadeias de suprimentos do setor de petróleo e gás. Ainda segundo a publicação, o valor sugerido para fazer o serviço foi de cerca de R$ 1,73 bilhão.

Jornal do Comércio já havia adiantado, em julho, que o Estaleiro Rio Grande tinha interesse em participar lançou a concorrência O cenário não significa necessariamente que o complexo gaúcho irá ser o vencedor da licitação, ainda há etapas técnicas a serem superadas, mas representa um gigantesco passo nesse sentido. Ojá havia adiantado, em julho, que oda disputa pelas encomendas. Quando, a Transpetro anunciou que as novas embarcações serão utilizadas na movimentação de derivados de petróleo, como diesel e gasolina, e que o primeiro desses navios deverá ser entregue em fevereiro de 2027.

Através do Instagram, o deputado federal e líder da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval Brasileira, Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), celebrou a nova informação. “Na sequência, uma vez a documentação sendo aprovada, nós teremos provavelmente nos próximos 30 a 60 dias a assinatura do contrato para a construção desses quatro navios”, ressaltou. O deputado salienta que é uma retomada do setor naval, começando por Rio Grande, gerando emprego e renda.

Conforme uma fonte que acompanha a pauta, confirmando o sucesso na licitação, as obras e projetos de engenharia para o trabalho nos navios, que terão entre 130 metros a 140 metros de comprimento e pesarão em torno de 6 mil toneladas, deverão começar já no início do próximo ano. “Deverão ser gerados cerca de 700 empregos, por um período de três anos”, estima a fonte.

Ainda não está definido, mas, em princípio, com a licitação conquistada, os cascos das embarcações serão construídos no estaleiro em Rio Grande e finalizados, com testes de sistemas e provas de mar, no estado do Rio de Janeiro. A licitação dos quatro navios marca a retomada da contratação de embarcações próprias do Sistema Petrobras e integra o TP 25, Programa de Renovação e Ampliação da Frota, lançado pela Transpetro em julho.

O programa prevê a aquisição de 25 navios de cabotagem e vai atender prioritariamente às demandas de transporte de produtos da Petrobras. Além dos Handy, a Transpetro vai adquirir gaseiros e embarcações de médio porte, estando 16 dessas unidades já previstas no Plano Estratégico 2024-2028 da Petrobras. Na época do lançamento da iniciativa, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, enfatizou que as “aquisições de navios são, sem dúvida, um grande estímulo para a indústria naval brasileira” e disse que esperava que os estaleiros nacionais aproveitassem essa oportunidade.

Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 33 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A companhia presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás, com uma carteira de mais de 160 clientes.