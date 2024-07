Transpetro espera participação de estaleiros nacionais em licitação de navios

Ao anunciar a licitação para a aquisição de quatro navios da classe Handy, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, adiantou que espera a participação de estaleiros brasileiros na concorrência que será aberta para companhias nacionais e internacionais. O dirigente comentou sobre a compra das embarcações, com capacidade para movimentarem de 15 mil a 18 mil toneladas de porte bruto e que serão utilizadas nos transportes de derivados de petróleo como diesel e gasolina, em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta segunda-feira (8).

Apesar de normalmente os estaleiros estrangeiros apresentarem custos mais competitivos do que os complexos do Brasil em encomendas como essa, a perspectiva é equilibrar a disputa por meio de equalizações tributárias e da possibilidade de condições de financiamento diferenciadas, com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM). Esse mecanismo apresenta taxas mais competitivas a partir da contrapartida de um conteúdo local (investimento nacionais) acima de 65%. Também é permitida pelo edital a realização de parcerias entre estaleiros nacionais e internacionais.

“Todos os estaleiros que cumprirem os requisitos técnicos e econômicos da concorrência estão aptos a construir os navios que serão adquiridos”, frisa Bacci. Ele acrescenta que, comprovando esses predicados, não será empecilho que complexos em processo de recuperação judicial (como é o caso do Estaleiro Rio Grande, da Ecovix) participem da concorrência.

As empresas interessadas têm o prazo de até 90 dias para apresentarem as suas propostas e a revelação da vencedora e a assinatura do contrato entre as partes deverá acontecer em dezembro deste ano. O valor final da encomenda dependerá das propostas apresentadas pelos estaleiros.

O presidente da Transpetro informa que o primeiro dos quatro navios deverá ser entregue em fevereiro de 2027 e os seguintes deverão ser finalizados a cada seis meses após essa embarcação inicial ser concluída. Ou seja, todos os navios deverão estar terminados até o final de 2028. De acordo com Bacci, essas embarcações irão reduzir a exposição da Petrobras às oscilações de frete.

“Essas aquisições de navios são, sem dúvida, um grande estímulo para a indústria naval brasileira e esperamos que os estaleiros nacionais aproveitem essa oportunidade”, reforça o presidente da Transpetro. Ele ressalta que a ação marca a retomada de investimentos da empresa em frota própria. Bacci recorda que essas quatro embarcações integram o programa de renovação da frota, que já conta com 16 navios de cabotagem inseridos no plano estratégico da Petrobras do período de 2024 a 2028.