Reflexos das enchentes ainda afetam logística da Braskem no RS

Mesmo já tendo passado cerca de seis meses da catástrofe climática que atingiu os gaúchos, a Braskem continua sentindo os impactos do acontecimento na área logística. As ligações ferroviária e hidroviária com o Polo Petroquímico de Triunfo, onde a empresa possui suas unidades de produção no Estado, continuam enfrentando problemas.

No caso da ferrovia, antes das enchentes, a Braskem aproveitava o modal, especialmente, para abastecer o polo de Triunfo de etanol (matéria-prima do polietileno verde) proveniente de outras regiões do Brasil. O CFO da empresa, Pedro Freitas, enfatiza que a rede férrea no Rio Grande do Sul foi muito afetada (um dos trechos danificados e que atrapalhou a movimentação do álcool se encontra entre os municípios de Roca Sales e Vacaria).

“A gente não tem expectativa de que ela volte a operar, inclusive porque o prazo de concessão dessa ferrovia está próximo do seu final e a concessionária atual acho que não tem interesse e nem viabilidade econômica para reconstruir a linha”, comenta Freitas. A concessão da malha ferroviária do Rio Grande do Sul pertence hoje à Rumo Logística e termina em fevereiro de 2027. Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Rumo respondeu em nota que "dada a complexidade e abrangência da situação, a empresa segue em diálogo com o governo federal (poder concedente) e demais autoridades competentes do setor para avaliação conjunta do cenário".

O CFO da Braskem considera que esse restabelecimento ferroviário deverá depender de uma nova concessão e irá demorar muito para estar operacional. “Se é que volta”, complementa Freitas. Segundo ele, a Braskem já reconfigurou a sua operação logística fazendo parte do suprimento do etanol por cabotagem e outra por caminhões. O dirigente admite que, em um primeiro momento, isso acarretou um aumento de custos, porém agora a companhia se encontra na fase de otimização de gastos dessa nova solução.

Já na logística fluvial a dificuldade enfrentada é com o assoreamento de canais, o que pode impedir o fluxo de embarcações entre Triunfo e Rio Grande. Recentemente, a Braskem concluiu a dragagem do canal Furadinho, no Rio Jacuí. Freitas destaca que a medida foi tomada de maneira emergencial para garantir que a movimentação de produtos petroquímicos pela hidrovia fosse mantida. O dirigente espera que o poder público faça o restante das dragagens necessárias para que não ocorra mais obstáculos logísticos nesse modal.

Freitas participou nesta quinta-feira (7) da apresentação dos resultados financeiros da Braskem no terceiro trimestre de 2024. Entre julho e setembro deste ano, a empresa verificou um prejuízo de R$ 593 milhões, o que representa uma redução em 75% do revés registrado no mesmo período do ano passado (R$ 2,41 bilhões).

A taxa de utilização das centrais petroquímicas da Braskem no Brasil no terceiro trimestre do ano chegou a 73%, crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, e as vendas de resinas no mercado brasileiro se elevaram em 6%. Esse incremento da ocupação, comenta o CFO da companhia, é principalmente explicado pela volta da operação no Polo Petroquímico de Triunfo. Ele lembra que depois das chuvas intensas que assolaram o Estado, o complexo sofreu uma paralisação por cerca de um mês.

Mesmo com essa evolução, o dirigente admite que o resultado está aquém do desejado e o cenário reflete a situação do setor químico no País, que vem sofrendo um declínio progressivo nos últimos anos. Atualmente, com 64% de uso da capacidade instalada das plantas nacionais de produtos químicos, atingiu-se o menor nível de utilização dessas unidades nos últimos 18 anos.

“A gente acredita que uma ação forte do governo, em defesa da competitividade da indústria química brasileira, é necessária”, frisa Freitas. Ele ressalta que petroquímicas situadas em outras nações estão investindo, com apoios governamentais, gerando excesso de oferta internacional. O CFO da Braskem salienta que o Brasil representa a 6ª maior indústria química do mundo e o setor corresponde a 11% do PIB Industrial do País. Além disso, o segmento gera aproximadamente 2 milhões de empregos diretos e indiretos.