Parceria entre estaleiros Rio Grande e McLaren gera esperança de retomada no Polo Naval

O Polo Naval de Rio Grande pode estar próximo de uma retomada. Em consórcio com o estaleiro McLaren, do Rio de Janeiro, o estaleiro Rio Grande, da Ecovix, venceu uma etapa da licitação para a construção de quatro navios encomendados pela Transpetro, subsidiária da Petrobras. A iniciativa representa uma possibilidade concreta de recuperação econômica para a cidade, que já foi referência nacional no setor.

O consórcio entre as duas empresas foi o autor da única proposta para a realização de quatro navios da classe Handy, com capacidade para movimentarem de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB). O dado consta no portal Petronect, o maior marketplace do Brasil em soluções B2B para as cadeias de suprimentos do setor de petróleo e gás. Ainda segundo a publicação, o valor sugerido para fazer o serviço foi de cerca de R$ 1,73 bilhão.

Em 2015, durante o auge do Polo Naval, o município de Rio Grande concentrava cerca de 7,2 mil dos 8,5 mil postos de emprego do segmento no Rio Grande do Sul. O encerramento das atividades do polo, entre 2017 e 2018, trouxe um impacto significativo para a economia local. Agora, com a habilitação do processo licitatório, a expectativa é de que o setor naval volte a movimentar a cidade.

Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, celebra a notícia e destaca a relevância do estaleiro. "Esse processo representa a possibilidade de um novo momento de desenvolvimento, trazendo geração de muitos empregos para a região. É um passo importante para que o estaleiro volte à sua vocação, que é a construção naval”, acredita.

O próximo passo do processo será a análise de documentos, e o resultado da disputa deve ser divulgado nos próximos 30 dias. Caso o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e McLaren saia vencedor da licitação, a assinatura do contrato está prevista para acontecer entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Com duração estimada de três anos e meio, o projeto poderá gerar milhares de empregos diretos e indiretos, e uma promessa de renovação econômica e esperança para a comunidade local.

A Ecovix, responsável pelo estaleiro Rio Grande, preferiu não se manifestar sobre o tema até o momento.